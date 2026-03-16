Doanh nghiệp liên quan nhóm Kiến Á tiếp tục kinh doanh thua lỗ

Sài Gòn Phú Minh báo lỗ trong năm 2025

Công ty CP Sài Gòn Phú Minh vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thong tin về tình hình tài chính năm 2025.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 569 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu ở mức 525 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Sài Gòn Phú Minh báo lỗ ròng gần 416 triệu đồng, tuy nhiên đã cải thiện so với khoản lỗ hơn 436 triệu đồng năm trước đó.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ báo cáo tăng 63 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, ở mức 1.173 tỷ đồng, tương ứng gấp 2,06 lần vốn chủ sở hữu. Tổng nợ tăng chủ yếu là do nợ phải trả ngắn hạn tăng từ gần 76 tỷ đồng lên gần 135 tỷ đồng. Ngoài ra, Sài Gòn Phú Minh còn ghi nhận khoản nợ phải trả dài dạn hơn 546 tỷ đồng.

Cơ cấu nợ phải trả của Sài Gòn Phú Minh. Nguồn: HNX

Khoản nợ vay từ phát hành trái phiếu tính đến ngày 31/12/2025 gần 493 tỷ đồng. Dư nợ trên đến từ 2 lô trái phiếu SPJCH2126001 và SPJCH2126002.

Thông tin trên HNX, lô trái phiếu mã SPJCH2126001 được phát hành ngày 13/4/2021, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 13/4/2026. Lãi suất phát hành thực tế là 11,25%/năm.

Mục đích phát hành là để bổ sung vốn thực hiện dự án Khu chung cư cao tầng- thương mại - dịch vụ - văn phòng (Lavila 5) tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (cũ), TP.HCM.

Theo công bố phát hành, tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu bao gồm: 78 quyền sử dụng đất tại phường Cát Lái, quận 2 (cũ), TP.HCM thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Việt Thăng Long; 2 quyền sử dụng đất tại thửa đất số 1243, 1244, tờ bản đồ số 50, Bộ địa chính xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (cũ), TP.HCM thuộc sở hữu của Công ty TNHH Lavila Phước Kiển; quyền sử dụng đất tại thửa đất số 164, tờ bản đồ số 18 tại đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (cũ), TP.HCM thuộc sở hữu của Công ty TNHH Kiến Á Galleria; quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất (căn biệt thự) tại thửa đất số 182, tờ bản đồ số 18 tại số 27, phân khu số 18A Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (cũ), TP. HCM thuộc sở hữu của ông Huỳnh Bá Lân và bà Trần Thúy Nga; hợp đồng tiền gửi trị giá 15,3 tỷ đồng mở tại HDBank.

Khối tài sản đảm bảo nêu trên được định giá 583,5 tỷ đồng. HDBank là trái chủ duy nhất của lô trái phiếu 440 tỷ đồng của Sài Gòn Phú Minh. Tổ chức tham gia thu xếp phát hành là Công ty CP Chứng khoán HDB (HDBS).

Còn lô SPJCH2126002 được phát hành ngày 27/12/2021 và hoàn tất vào 4/1/2022. Giá trị phát hành 53,3 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng; ngày đáo hạn theo kế hoạch là 27/12/2026.

Sài Gòn Phú Minh và mối quan hệ với nhóm Kiến Á

Về Sài Gòn Phú Minh, doanh nghiệp này ban đầu có tên Công ty TNHH Sài Gòn Phú Minh, được thành lập vào ngày 7/8/2014, trụ sở chính đặt tại lầu 2, tòa nhà Imperia, số 5 đường Đông Tây 1, khu phố số 5, đường An Phú, quận 2 (cũ), TP.HCM.

Vốn điều lệ 36 tỷ đồng, danh sách thành viên góp vốn gồm: Ngô Trần Công Luận (15%), Bùi Tường Thụy (12%), Bùi Bá Nghiệp (12%), Huỳnh Trương Phát (20%), Trần Đình Chiến (5%) và 36% còn lại thuộc về bà Lê Thị Phương Thảo. Người đại diện theo pháp luật là ông Cao Minh Trí (SN 1977)- Giám đốc.

Tháng 12/2015, doanh nghiệp tăng vốn lên 216,5 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông lúc này gồm: Nguyễn Ngọc Anh Thu (55%) và Nguyễn Lê Diễm (45%). Bà Anh Thư (SN 1977) là Chủ tịch HĐQT.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 2/2018, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Sài Gòn Phú Minh; vốn điều lệ của Sài Gòn Phú Minh vẫn ở mức 216,5 tỷ đồng nhưng cổ đông có sự thay đổi.

Thời điểm này, Công ty CP Kiến Á (Tập đoàn Kiến Á) sở hữu 60% vốn, Công ty CP Sài Gòn Xây dựng sở hữu 10% vốn và bà Nguyễn Lê Diễm (SN 1990) với 30% vốn. Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Nghĩa (SN 1971) còn Chủ tịch HĐTV là ông Huỳnh Bá Lân (SN 1956)- nhà sáng lập Tập đoàn Kiến Á.

Sau nhiều lần thay đổi, hiện, bà Phạm Vũ Thị Như Hoàng (SN 1979) đang là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của Sài Gòn Phú Minh.

Với mối quan hệ mật thiết kể trên, việc lô trái phiếu 440 tỷ đồng của Sài Gòn Phú Minh được đảm bảo bằng tài sản của nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Kiến Á; ông Huỳnh Bá Lân và bà Trần Thúy Nga (vợ ông Lân) là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Tiềm lực Kiến Á Group

Phối cảnh dự án Lavila - De-rio. Ảnh: Kiến Á

Kiến Á Group được biết đến là doanh nghiệp bất động sản đình đám tại TP.HCM khi sở hữu loạt dự án tên tuổi như: Khu dân cư Vĩnh Phước; Thương hiệu nhà phố biệt lập Citibella; dự án Lavila De Rio, Lavila Đông Sài Gòn 1 và 2, Lavila Nam Sài Gòn 1 và 2....

Ngoài ra, Kiến Á Group cũng nắm nhiều dự án bất động sản tại một số địa phương ngoài khu vực TP.HCM, như: Dự án Alila Bai Om Resort quy mô 50ha, dự án Hyat regency Cam Ranh bay Resort and Spa (Lô D5 Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh),…

Trong đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 4/3/2022, vốn điều lệ của Kiến Á Group tăng lên mức 3.000 tỷ đồng, chi tiết về thành phần cổ đông không được tiết lộ.

Hiện, ông Huỳnh Bá Sĩ Hào (SN 1996) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Ông Huỳnh Bá Sĩ Hào cũng từng có thời gian "ngồi ghế" Tổng Giám đốc của Sài Gòn Phú Minh.

Ông Huỳnh Bá Sỹ Hào còn đang đứng tên tại nhiều doanh nghiệp trong cùng "hệ sinh thái" như: Công ty CP Bất động sản Sài Gòn Nam Phú, Công ty TNHH HAAY; Công ty CP Đầu tư Phú Thăng Long; Công ty CP Đầu tư Xuân Phú;...

Ông Sĩ Hào là con trai ông Huỳnh Bá Lân- nhà sáng lập Kiến Á Group. Doanh nhân Huỳnh Bá Lân vốn xuất thân là nhà giáo khi có nhiều năm là giảng viên tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP.HCM nên ngoài bất động sản, Kiến Á Group còn "lấn sân" sang mảng giáo dục với Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT) và Trường phổ thông Duy Tân (Đắk Lắk).

Huỳnh Bá Lân giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng trường tại Trường phổ thông Duy Tân và UMT. Theo giới thiệu trên website của UMT, hai người con của ông Lân là bà Huỳnh Thúy Phương và ông Huỳnh Bá Sỹ Hào cũng đang là Phó Chủ tịch thường trực và Thành viên Hội đồng trường UMT.

Ngoài đảm nhiệm vị trí quan trọng tại Kiến Á Group, bà Huỳnh Thúy Phương còn đứng tên tại Công ty TNHH Innovasia Holdings. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 12/2006, tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thế giới mới.

Ngoài 2 người con tài giỏi kể trên, doanh nhân Huỳnh Bá Lân còn có một người con gái khác là Huỳnh Bích Phương- cái tên quen thuộc đối với những ai yêu thích các cuộc thi sắc đẹp. Là tiểu thư "lá ngọc cành vàng" tiến vào showbiz Việt, Huỳnh Bích Phương có bệ phóng vững chắc khi trở thành thí sinh được yêu mến tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Vẻ đẹp của cô được công chúng yêu mến và so sánh với Hoa hậu thế giới Trương Tử Lâm. Tuy nhiên, Bích Phương sau đó out khỏi top 10 và đạt được danh hiệu phụ là Người đẹp được yêu thích nhất và Người đẹp có gương mặt khả ái. Ngoài ra, ái nữ của Chủ tịch Kiến Á Group còn được biết đến với vai trò diễn viên trong bộ phim "Bụi đời chợ lớn". Tuy nhiên, sau đó, Bích Phương khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối khi rời giới giải trí và sang Mỹ để du học ngành thiết kế thời trang. Cô cũng dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống khi đi du lịch và liên tục tham gia vào các hoạt động xã hội.



