Hà Nội muốn làm 2 trung tâm tài chính tại Hoàn Kiếm và trục Nhật Tân - Nội Bài

Hà Nội đang lấy ý kiến về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Theo báo cáo thuyết minh, Hà Nội lựa chọn thương mại - dịch vụ là một trong ba ngành quan trọng để phát triển kinh tế Thủ đô cùng công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp.

Tại lĩnh vực dịch vụ tài chính, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc gia, hướng tới phát triển các dịch vụ tài chính mang tầm khu vực và quốc tế. Theo đó, trung tâm tài chính tại Hà Nội sẽ được hình thành với hai hợp phần.

Hợp phần thứ nhất là trung tâm tài chính Hoàn Kiếm và hệ sinh thái giao dịch hàng hóa cho trung tâm tài chính từ nay đến 2030. Cụ thể, phường Hoàn Kiếm sẽ là trung tâm của trung tâm tài chính Hà Nội.

Thành phố sẽ ưu tiên không gian, địa điểm phù hợp thu hút các tổ chức tài chính lớn tiếp tục đặt trụ sở chính tại khu vực này. Hiện tại, Hoàn Kiếm cũng là nơi đặt trụ sở của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán hàng đầu thị trường trong nước.

Cùng với đó, Hà Nội dự kiến phát triển Sàn giao dịch trung tâm tài chính Hà Nội thành Sàn giao dịch hàng hóa với hệ thống thông tin, kết nối đăng ký giao dịch được kiểm soát và cơ chế vận hành phù hợp.

Từ sau 2030, trung tâm tài chính Thủ đô sẽ hình thành hợp phần thứ hai tại phía bắc ở trục Nhật Tân - Nội Bài cùng hệ sinh thái giao dịch hàng hóa quốc tế. Khu vực này được đánh giá là địa điểm thuận lợi cho kết nối giao thông, cũng như có thể quy tụ trụ sở của các tổ chức tài chính, tập đoàn quốc tế. Trung tâm tài chính phía bắc Thủ đô dự kiến có hệ thống hạ tầng vận hành quản lý thông minh, công ước thương mại cung cấp toàn bộ dịch vụ tài chính nền tảng số.