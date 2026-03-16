Dự kiến tháng 5 tiếp nhận hồ sơ nhưng dự án Khu nhà ở xã hội Tân Lập vẫn chưa hoàn thiện phần móng

Khu nhà ở xã hội Tân Lập mới san lấp mặt bằng nhưng chưa hoàn thiện phần móng, dự kiến tháng 5/2026 nhận hồ sơ, giá dự kiến 29 triệu đồng/m2

Được biết, dự án kể trên dự kiến được công bố thông tin ngày 01 tháng 5 năm 2026 bắt đầu nhận hồ sơ, giá dự kiến là 29 triệu đồng/m2.

Trước đó, ngày 14/1/2026, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển ngôi sao Châu Á đã có văn bản về việc công bố thông tin, thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, thuê căn hộ chung cư dự án Khu nhà ở xã hội Tân Lập, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển ngôi sao Châu Á là chủ đầu tư của dự án Khu nhà ở xã hội Tân Lập. Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định 100/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Điều 13 Nghị định 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; Công ty Cổ phần đầu tư phát triển ngôi sao Châu Á công bố thông tin liên quan đến dự án Khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên, thành phố Hà Nội với những thông tin như sau:

Tên dự án: Khu nhà ở xã hội Tân Lập 2. Chủ đầu tư: Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ngôi Sao Châu Á - Địa chỉ trụ sở chính: Km17, Quốc lộ 32, Cụm 10, thôn Đan Hội, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội.

Địa điểm xây dựng công trình nhà ở xã hội: Km 17, QL 32, Cụm 10, thôn Đan Hội, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội 4. Quy mô công trình nhà ở xã hội. Tổng diện tích đất: 4.932 m2; Loại hình: Nhà ở chung cư, tổng số căn hộ 459 căn. Tầng cao xây dựng: 21 tầng nổi và 02 tầng hầm. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành tháng 12 năm 2027. Số lượng, diện tích căn hộ tổng số: 459 căn hộ; tổng diện tích sàn căn hộ khoảng 23.324m2.

Theo Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 15/8/2024 của UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Theo đó: Diện tích sàn nhà ở để bán, tỷ lệ đạt khoảng 70%; Diện tích sàn nhà ở cho thuê mua, tỷ lệ đạt khoảng 10%; Diện tích sàn nhà ở cho thuê, tỷ lệ đạt khoảng 20%.

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển ngôi sao Châu Á cũng công bố giá bán căn hộ, thuê mua căn hộ và giá thuê căn hộ (tạm tính): Giá bán căn hộ khoảng: 29.000.000 đồng/m2; Giá thuê mua căn hộ khoảng: 430.000 đồng/m2/tháng; Giá thuê căn hộ: Theo quyết định của cấp có thẩm quyền tại thời điểm nhà ở đủ điều kiện cho thuê theo quy định. Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và kinh phí bảo trì. Giá bản, giá thuê mua chính thức sẽ được Chủ đầu tư phê duyệt và gửi Thông bảo đến Sở ngành liên quan theo quy định.

Thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng ký. Bắt đầu nhận hồ sơ: ngày 01 tháng 5 năm 2026; Kết thúc nhận hồ sơ: ngày 15 tháng 5 năm 2026. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện việc đăng ký và tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ webside: https://ngoisaochaua.com.vn ; Địa chỉ nhận hồ sơ bản giấy để đối chiếu với hồ sơ đã hoàn thành đăng ký trực tuyến: Km 17, QL 32, Cụm 10, thôn Đan Hội, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội.

Bằng các thông tin báo cáo và cung cấp như trên, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ngôi Sao Châu Á trân trọng gửi đến Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân xã Ô Diên thành phố Hà Nội để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kính đề nghị Quý Cơ quan thực hiện công bố công khai các thông tin trên để người dân biết, chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định.

Đồng thời, Công ty cũng sẽ thực hiện đăng tải thông tin kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trên ít nhất 01 lần trên cơ quan báo chí ngôn luận của chính quyền địa phương và công bố trên website dự án của chủ đầu tư theo quy định. Văn bản của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển ngôi sao Châu Á nêu rõ.