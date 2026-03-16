Đồng Nai chi hơn 10.000 tỉ đồng cho đền bù, tái định cư dự án vành đai 4 TP. HCM

Ngày 16/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã ký quyết định phê duyệt dự án thành phần 1-2 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên) dự án vành đai 4 TP.HCM đoạn qua địa bàn.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai mục tiêu dự án cùng với các dự án thành phần khác thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

Thúc đẩy lưu thông hàng hóa từ các khu công nghiệp, khu đô thị đến các cảng biển, cảng hàng không và ngược lại; kết nối các đô thị, khu công nghiệp trong vùng, tạo liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm đô thị; tạo không gian phát triển mới để khai thác tiềm năng nguồn lực đất đai và tận dụng các khu vực có điều kiện thuận lợi cho phát triển đô thị, góp phần điều tiết dân số khu vực nội đô; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và các nghị quyết của Đảng.

Theo quyết định, vành đai 4 TP.HCM là công trình cấp IV và thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Dự án có chiều dài khoảng 46km, điểm đầu tại km18+460 thuộc xã Xuân Đường, tỉnh Đồng Nai (tiếp giáp với Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM); điểm cuối tại km64+540 thuộc xã Thường Tân, TP.HCM (trước đây là Bình Dương cũ).

Hơn 10.000 tỉ đồng sẽ được tỉnh Đồng Nai triển khai dành cho dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên thuộc tuyến đường vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai.

Để làm dự án, Đồng Nai cần thu hồi khoảng 443,5ha đất (thu hồi một lần theo quy mô lộ giới giai đoạn hoàn thiện 74,5m) thuộc địa bàn 9 xã gồm: Xuân Đường, Xuân Quế, Dầu Giây, An Viễn, Bình An, Hưng Thịnh, Trảng Bom, Bình Minh, Tân An. Tổng số hộ dân dự kiến tái định cư khoảng 1.119 hộ, trong đó, tại xã Hưng Thịnh có số hộ dân dự kiến tái định cư nhiều nhất với khoảng 485 hộ (bố trí vào Khu tái định cư Đông Hòa tại xã Hưng Thịnh và Khu tái định cư Bình Minh tại xã Bình Minh. Đề xuất 2 phương án: Phương án 1 các hộ dân đồng thuận vào khu tái định cư xã Bình Minh sẽ được bố trí ngay (hạ tầng đã có); phương án 2 các hộ dân chọn vào khu tái định cư Đông Hòa thì sẽ được bố trí tiền thuê nhà (tạm cư) đến khi được giao đất tái định cư).

Ngoài ra, dự án còn di dời hạ tầng kỹ thuật phần đường dây 110kV, 220kV, 500kV, điện trung, hạ thế, cáp viễn thông, ống cấp nước, chiếu sáng trong phạm vi dự án.

Về hạng mục đầu tư xây dựng đường gom, đường bên (trên địa phận Đồng Nai) có tổng chiều dài khoảng 61,98km.

Riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 9.000 tỉ đồng

Trong đó, đường theo tiêu chuẩn đường cấp IV dài khoảng 11,91km, mặt đường rộng 7,0m, nền đường 9,0m; đường theo tiêu chuẩn giao thông nông thôn loại A dài khoảng 41,93km, mặt đường rộng 5,5m, nền đường rộng 6,5m; đường theo tiêu chuẩn giao thông nông thôn loại B dài khoảng 8,14km, mặt đường rộng 3,5m, nền đường rộng 5,0m. Đồng thời, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông.

Tổng mức đầu tư cho dự án hơn 10.000 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, tiến độ thực hiện tối đa 6 năm. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 9.000 tỉ đồng, chi phí xây dựng gần 480 tỉ đồng, chi phí dự phòng hơn 150 tỷ đồng.