Cơn sốt AI khiến giá BĐS một thành phố tăng 23%, căn hộ ‘leo bộ 8 tầng’ cũng có giá hàng triệu USD

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay sau nhiều năm bị bủa vây bởi những thông tin tiêu cực về làn sóng tháo chạy sau đại dịch, tội phạm và tình trạng vô gia cư, San Francisco đang chứng kiến một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Không phải nhờ những chính sách cứu trợ thông thường, mà chính sức nóng từ "thánh địa" AI đang biến thị trường bất động sản nơi đây trở thành một đấu trường rực lửa, nơi những căn nhà cũ kỹ cũng có thể khơi mào cho những cuộc chiến đấu thầu không khoan nhượng.

Câu chuyện FOMO

Tại một buổi xem nhà công khai ở Pacific Heights vào tháng Giêng vừa qua, dòng người xếp hàng dài không phải để chờ vào cửa, mà là để chinh phục 85 bậc thang của một căn hộ tập thể hai phòng ngủ, một phòng tắm. Điều đáng nói là tòa nhà này hoàn toàn không có thang máy.

Thế nhưng, sự bất tiện đó chẳng thể ngăn cản 14 lời đề nghị mua được đưa ra. Kết quả cuối cùng? Căn hộ được chốt đơn với giá hơn 1,62 triệu USD, tức là cao hơn mức giá chào bán ban đầu tới 400.000 USD.

Trong khi phần lớn thị trường nhà ở tại Mỹ vẫn đang dậm chân tại chỗ do lãi suất thế chấp neo cao và giá nhà chạm ngưỡng kỷ lục, thì một số khu vực của San Francisco lại đang bật tăng mạnh mẽ.

Dữ liệu từ môi giới Compass cho thấy giá căn hộ chung cư (condo) đã tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái tính đến tháng 2, đạt mức giá bán trung bình 1,23 triệu USD. Phân khúc nhà phố (single-family) còn gây sốc hơn với mức tăng 23%, đưa giá trung bình lên tới 1,96 triệu USD.

Để thấy rõ sự tương phản, mức tăng trung bình toàn quốc tại Mỹ theo Hiệp hội Môi giới Quốc gia chỉ vỏn vẹn 0,3%.

Sự khan hiếm nguồn cung chính là chất xúc tác mạnh nhất. Tính đến tuần đầu tiên của tháng 3, lượng nhà niêm yết trên thị trường đã giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm tới 50% so với hai năm trước. Những người sở hữu nhà hiện tại đang cố bám trụ lấy các khoản vay thế chấp lãi suất thấp từ thời kỳ trước, khiến thị trường vốn đã "đói" hàng lại càng trở nên nghẹt thở.

Động lực chính đứng sau làn sóng này không gì khác ngoài sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Việc các công ty AI đặt trụ sở và đổ dòng vốn khổng lồ vào thành phố đã tạo ra một tầng lớp người mua mới với mức lương "khủng" và khả năng thanh toán tiền mặt dồi dào.

Cô Kelsea Carlson, một luật sư 34 tuổi đang tìm nhà, chia sẻ rằng cô và chồng đã bị "hớt tay trên" tại 4 bất động sản khác nhau. Cô thừa nhận rằng với làn sóng AI, mọi người đổ xô đến với những mức lương khổng lồ và những lời đề nghị bằng tiền mặt khiến những người mua truyền thống không thể theo kịp tốc độ.

Một minh chứng điển hình là căn hộ trên đường Buchanan tại Pacific Heights đã đóng giao dịch với giá 3,4 triệu USD, cao hơn giá niêm yết 1 triệu USD chỉ sau chưa đầy hai tuần rao bán. Trong số 9 lời đề nghị mua, có tới 4 lời đề nghị thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt.

Nỗi sợ hãi về việc phải cạnh tranh với những "ông tài phiệt AI" trong tương lai, đặc biệt là khi các công ty như Anthropic dự kiến tiến hành IPO, đang thúc đẩy người mua xuống tiền nhanh hơn bao giờ hết.

Chuyên gia David Cohen từ City Real Estate nhận định rằng mọi người đang đổ xô vào vì lo sợ giá sẽ còn bị đẩy lên cao hơn nữa khi dòng tiền từ các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đổ bộ vào thị trường.

Sự phân hóa

Dù vậy, sự phục hồi của San Francisco không diễn ra đồng đều. Trong khi các khu vực như Noe Valley hay Pacific Heights đang chứng kiến những căn nhà được bán với giá chênh lệch hàng triệu USD, thì phân khúc chung cư tại các khu vực như SoMa vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh trước đại dịch.

Tuy nhiên, các môi giới cho biết ngay cả ở những khu vực này, giao dịch đã bắt đầu chuyển động sau một thời gian dài đóng băng.

Thị trường hiện tại kỳ lạ đến mức một căn nhà tại Noe Valley dù vừa bị hỏa hoạn khi chuẩn bị rao bán vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư. Hay như câu chuyện về một căn hộ tại Lower Pacific Heights với lối vào là những bậc thang dốc đứng, khi khách hàng phàn nàn về việc mang vác đồ đạc, môi giới chỉ đơn giản trả lời rằng đó là cách để "bỏ qua ngày tập chân ở phòng gym".

Có thể thấy, San Francisco đang lấy lại vị thế của mình thông qua một kịch bản không ai ngờ tới. Sự kết hợp giữa sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo thành phố, sự thèm khát không gian sống của giới nhà giàu và đặc biệt là dòng vốn từ kỷ nguyên công nghệ mới đang biến nơi đây thành một trong những thị trường nhà ở khắc nghiệt nhưng cũng hấp dẫn nhất thế giới.

Đối với những người trẻ khởi nghiệp hay nhân viên văn phòng tại đây, giấc mơ sở hữu nhà đang trở thành một cuộc đua mà ở đó, tốc độ và tiềm lực tài chính là những yếu tố sinh tồn duy nhất.

*Nguồn: WSJ