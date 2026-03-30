Đại công trường xây sân vận động lớn nhất thế giới: Ô tô nối đuôi nhau như đàn kiến, cần cẩu phủ kín đường mặt đất

Bài và ảnh: Văn Đoan | 30-03-2026 - 07:52 AM | Bất động sản

Chỉ sau 3 tháng khởi công, đại công trường sân vận động Trống Đồng đã thay đổi diện mạo thần tốc với hàng trăm máy móc và công nhân. Việc Vingroup dồn lực hoàn thiện móng cho siêu dự án này đang tạo nên cú hích mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông và giá trị bất động sản cửa ngõ phía Nam.

Sân vận động Trống Đồng (sân vận động Lạc Việt) là sân vận động có quy mô 135.000 chỗ ngồi, gấp ba lần sân Mỹ Đình. Khi hoàn thành, công trình sẽ vượt sân Narendra Modi Stadium (Ấn Độ, 132.000 chỗ), đồng thời bỏ xa Rungrado 1st of May Stadium (Triều Tiên, khoảng 114.000 chỗ) và AT&T Stadium (Mỹ, hơn 80.000 chỗ), chính thức trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất toàn cầu.

Sân vận động Trống Đồng là hạng mục trọng điểm thuộc Khu đô thị thể thao Olympic do Tập đoàn Vingroup xây dựng. Đây là khu đô thị lớn nhất Việt Nam với diện tích 9.200 ha, nằm ở phía nam Hà Nội. Dự án được khởi công ngày 19/12/2025, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 925.600 tỷ đồng, gấp 8 lần sân bay Long Thành giai đoạn một.

Sự xuất hiện của công trình này không chỉ đơn thuần là việc bổ sung một cơ sở hạ tầng thể dục thể thao cho Hà Nội, mà nó đại diện cho một sự dịch chuyển mang tính chiến lược trong tư duy quy hoạch không gian, một tuyên ngôn về năng lực thực thi các siêu dự án tầm cỡ toàn cầu và là hạt nhân kích hoạt sự phát triển của toàn bộ vùng kinh tế phía Nam thủ đô.

Chỉ sau vài tháng khu đất từng là bãi trống giờ đã biến thành một đại công trường nhộn nhịp với mật độ thi công dày đặc. Các hạng mục san lấp mặt bằng được triển khai đồng loạt, trong khi hệ thống đường công vụ, bãi tập kết vật liệu và khu vực thi công chính đã hình thành rõ nét, cho thấy quy mô và nhịp độ thần tốc của dự án.

Hiện nay, dự án tập trung vào giai đoạn thi công móng, kết hợp công tác san lấp mặt bằng. Toàn bộ khu vực xây dựng đã được điều chỉnh cao độ và xử lý nền đất, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cho kết cấu chịu lực. Trên công trường, các cụm móng và cọc bê tông bắt đầu lộ diện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến độ thi công.

Hàng trăm công nhân được huy động thi công theo nhiều mũi, duy trì nhịp độ liên tục ngay từ những ngày đầu dự án. Song song, hàng trăm phương tiện máy móc và thiết bị chuyên dụng hoạt động không ngừng, đào đất, hạ cốt nền và san phẳng mặt bằng, giúp xử lý nhanh khối lượng đất lớn và đẩy nhanh tiến độ san nền cũng như thi công móng.

Dù mới ở giai đoạn đầu, hình hài dự án đã dần lộ diện. Sự thay đổi nhanh chóng của khu đất cùng việc tổ chức mặt bằng bài bản cho thấy công trình đang được triển khai đúng tiến độ, phản ánh kế hoạch xây dựng nghiêm ngặt và nhịp độ thi công thần tốc của chủ đầu tư, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho các giai đoạn thi công kết cấu phía trên.

Không những vậy, sân Lạc Việt còn gây ấn tượng với thời gian thi công cực ngắn. Trong khi sân Lusail (Qatar) 80.000 chỗ mất 4 năm và sân Narendra Modi Stadium 132.000 chỗ mất 5 năm để hoàn thiện, siêu công trình tại Nam Hà Nội dự kiến bàn giao chưa đầy 3 năm.

Đặc biệt, sân vận động trống đồng có mái che đóng mở lớn nhất thế giới, được định hướng là công trình xanh và thông minh. Hệ thống AI cho phép thay mới mặt sân chỉ trong 6–10 giờ; ghế ngồi thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực.

Công trình còn có khả năng thu và tái chế nước, tiết kiệm đến 70% nước sạch, chống hấp thụ nhiệt và tia UV, trong khi hệ thống thông gió tự nhiên giúp giảm năng lượng điều hòa và tiếng ồn. Ngoài ra, sân bố trí khu vực riêng đạt tiêu chuẩn tiếp đón các nguyên thủ quốc tế trong những sự kiện trọng đại.

Về kiến trúc, sân vận động được lấy cảm hứng từ hình tượng trống đồng Đông Sơn – biểu tượng tiêu biểu của nền văn minh Việt cổ. Việc lồng ghép yếu tố văn hóa truyền thống vào thiết kế một công trình thể thao quy mô quốc tế được xem là cách tiếp cận tinh tế, nhằm tạo dựng biểu tượng kiến trúc mới cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Dự án có quy mô lớn đang thu hút đông đảo người dân trong và ngoài địa phương đến theo dõi tiến độ thi công. Người dân địa phương cho biết, công trường thay đổi từng ngày, với nhịp độ thi công nhanh chóng và hình hài dự án dần lộ rõ.

Dọc các tuyến đường dẫn vào công trường, hàng loạt quán ăn, quán uống, dịch vụ trông xe và nhà cho thuê đã nhanh chóng mọc lên, phản ánh sức hút và tác động lan tỏa từ siêu dự án đối với khu vực lân cận.

Khu đô thị Olympic nằm tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, khu vực hội tụ nhiều trục giao thông quan trọng bậc nhất miền Bắc, đóng vai trò vùng chuyển tiếp giữa nội đô mở rộng và hành lang phát triển kinh tế phía Nam. Dự án tiếp giáp Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Quốc lộ 21 C, đường Phan Trọng Tuệ, Vành đai 3,5 và đặc biệt là Vành đai 4, hình thành điểm nút giao thông chiến lược, nơi dòng người và dòng vốn có xu hướng tập trung.

Trong tương lai, khu đô thị thể thao Olympic sẽ được hưởng lợi từ hạ tầng đường sắt hiện đại, bao gồm ga Ngọc Hồi – đầu mối đường sắt quốc gia, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, cùng các tuyến đường sắt đô thị hướng tâm, tạo lợi thế kết nối vượt trội và góp phần nâng tầm giá trị khu đô thị.

Khi hoàn thành, sân vận động Trống Đồng sẽ trở thành biểu tượng thể thao quốc gia, có thể đăng cai các giải đấu tầm cỡ thế giới như Olympic hay World Cup. Thiết kế mái che và tiện ích hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn FIFA, IOC. Dự án góp phần nâng tầm hình ảnh Hà Nội trên bản đồ quốc tế, đồng thời tạo động lực phát triển bất động sản và hạ tầng xung quanh, biến khu Nam Thủ đô thành cực tăng trưởng mới.

Bài và ảnh: Văn Đoan

