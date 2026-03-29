Siêu dự án 2,8 tỷ USD ở cửa ngõ thành phố giàu nhất Việt Nam do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư đạt cột mốc quan trọng

Thanh Phong | 29-03-2026 - 09:17 AM | Bất động sản

Khu đô thị mới Tân Mỹ do liên danh công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư vừa được phê duyệt quy hoạch 1/500.

UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành hàng loạt quyết định quan trọng phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho Khu đô thị mới Tân Mỹ tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh. Đây là bước tiến pháp lý then chốt, đánh dấu giai đoạn triển khai cụ thể của siêu dự án do liên danh Thái Sơn – Đại An (công ty con của Vinhomes) làm chủ đầu tư.

Theo các quyết định, Khu đô thị mới Tân Mỹ được chia thành ba phân khu chính với tổng quy mô khoảng 931 ha, dân số dự kiến gần 81.000 người. Dự án nằm ở vị trí chiến lược, giáp ranh TPHCM, thuộc xã Hậu Nghĩa từng là huyện Đức Hòa (tỉnh Long An cũ) nay thuộc tỉnh Tây Ninh mới.

Phân khu A có diện tích khoảng 111,37 ha, dân số khoảng 14.394 người. Đây là khu đô thị mật độ cao, đóng vai trò trung tâm dịch vụ – công cộng hiện đại với các tổ hợp thương mại, văn hóa, thể thao, giáo dục và công viên cây xanh theo chủ đề. Phân khu tập trung phát triển nhà ở liền kề (104 lô), biệt thự và tái định cư.

Phân khu B có diện tích 641,21 ha (6.412.153,9 m²), dân số tối đa 45.980 người. Tập trung phát triển nhà ở thấp tầng (liền kề 4.932 căn, biệt thự 2.829 căn, chung cư khoảng 9.371 người). Phân khu có diện tích 178,31 ha, dân số khoảng 20.595 người. Phân khu này định hướng đa dạng loại hình nhà ở, hỗ trợ nhu cầu giãn dân từ TPHCM và khu vực lân cận. Khu đô thị mới Tân Mỹ sẽ trở thành “cửa ngõ” đô thị hiện đại, kết nối Tây Ninh – TP.HCM, góp phần thực hiện Quy hoạch tỉnh Tây Ninh 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Dự án khu đô thị mới Tân Mỹ có tổng mức đầu tư khoảng 74.406 tỷ đồng (tương đương 2,8 tỷ USD), trong đó chi phí xây dựng khoảng 60.196 tỷ đồng, còn lại dành cho bồi thường giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư liên danh Thái Sơn – Đại An.

Theo kế hoạch, giai đoạn chuẩn bị và GPMB hoàn thành quý II/2026; xây dựng hạ tầng và công trình chính từ quý I/2026 đến quý III/2030. Dự án cung cấp khoảng 12.024 căn nhà ở thương mại, bao gồm hơn 8.400 căn liền kề, hơn 3.300 căn biệt thự và nhà tái định cư.


Thanh Phong

An Ninh Tiền Tệ

Toàn cảnh đại đô thị 35.000 tỷ của Sun Group: Rộng xấp xỉ hồ Tây, giá căn hộ chưa đến 30 triệu đồng/m2

Vingroup vừa trúng đấu giá hơn 50ha đất tại dự án “đảo tỷ phú” 2,4 tỷ USD ở thành phố nhỏ nhất Việt Nam

Chỉ 10% môi giới bất động sản có chứng chỉ hành nghề

09:15 , 29/03/2026
Người dân nhận tiền đền bù tại dự án khu công nghiệp gần 240ha do Vingroup đầu tư

09:09 , 29/03/2026
Thị trường văn phòng Hà Nội 'chuyển dịch' khỏi trung tâm

08:55 , 29/03/2026
TPHCM lập hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

08:52 , 29/03/2026

