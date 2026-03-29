Chỉ 10% môi giới bất động sản có chứng chỉ hành nghề

Tại Hội thảo góp ý Bộ tiêu chuẩn Hành nghề Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức ngày 28/3, ông Nguyễn Mạnh Quỳnh, Phó Tổng Thư ký Hội môi giới bất động sản cho biết, hiện nay thị trường có khoảng 300.000 người tham gia hoạt động môi giới bất động sản dưới nhiều hình thức khác nhau, theo ước tính của các tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực bất động sản.

Bên cạnh đó, theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), năm 2025, thị trường hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp môi giới/sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động, tập trung chủ yếu tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Cần Thơ và một số địa phương có thị trường bất động sản phát triển mạnh.

Tuy nhiên, số lượng môi giới có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật còn khá hạn chế. Theo thống kê của Bộ Xây dựng và VARS, hiện nay chỉ khoảng hơn 40.000 môi giới được cấp chứng chỉ hành nghề, tương đương khoảng hơn 10% tổng số người đang tham gia hoạt động môi giới bất động sản trên thị trường.

Thực tiễn thị trường cho thấy hoạt động môi giới bất động sản tại Việt Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế đáng chú ý, gồm: Chất lượng chuyên môn của lực lượng môi giới chưa đồng đều; thiếu hệ thống chuẩn nghề nghiệp thống nhất; tính chuyên nghiệp của hoạt động môi giới còn hạn chế; khách hàng khó nhận diện doanh nghiệp và môi giới uy tín.

“Những hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ môi giới mà còn tác động đến mức độ minh bạch và niềm tin của khách hàng đối với thị trường bất động sản”, ông Quỳnh nói.

Trong bối cảnh đó, ông Quỳnh nhấn mạnh, việc nghiên cứu và xây dựng Bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam (VREB) là cần thiết nhằm thiết lập các chuẩn mực nghề nghiệp chung, nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới và tăng cường tính minh bạch của thị trường.

“Bộ tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn thị trường bất động sản Việt Nam, đồng thời tham khảo kinh nghiệm và chuẩn mực quốc tế, hướng tới việc hình thành hệ thống tiêu chuẩn đánh giá đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và cá nhân môi giới bất động sản”, ông Nguyễn Mạnh Quỳnh cho biết.

Theo dự thảo, Bộ tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp môi giới bất động sản có 10 nhóm tiêu chuẩn, gồm: Pháp lý; đạo đức nghề nghiệp; tổ chức và quản trị; quy trình và nghiệp vụ môi giới; tài chính và năng lực kinh doanh; nguồn nhân lực; cơ sở hạ tầng; công nghệ và truyền thông; chăm sóc khách hàng; trách nhiệm xã hội.

Trong khi đó, Bộ tiêu chuẩn dành cho cá nhân môi giới gồm 6 nhóm tiêu chuẩn, tập trung vào các yếu tố cốt lõi của năng lực hành nghề: pháp lý và tuân thủ; đạo đức nghề nghiệp; năng lực hành nghề thực tế; kiến thức chuyên môn; kỹ năng môi giới; chất lượng dịch vụ và phát triển nghề nghiệp

Hệ thống tiêu chuẩn được thiết kế theo 3 cấp độ đánh giá: mức tiêu chuẩn cơ bản (VREB Basic); mức tiêu chuẩn nâng cao (VREB Advanced); mức tiêu chuẩn chuyên nghiệp (VREB Professional). Cách tiếp cận này giúp các doanh nghiệp và cá nhân môi giới có lộ trình nâng cao năng lực hành nghề theo từng cấp độ.

Tại hội thảo, ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Ban đối ngoại và hợp tác quốc tế, Thiên khôi Group cho rằng, việc xây dựng và triển khai Bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam là một bước đi rất quan trọng nhằm từng bước chuẩn hóa hoạt động môi giới bất động sản, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời tăng cường tính minh bạch của thị trường.

Trong thời gian tới, hệ thống tiêu chuẩn này hoàn toàn có thể trở thành nền tảng cho việc hình thành một hệ thống quản lý nghề môi giới bất động sản theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Góp ý cho bộ tiêu chuẩn VREB về việc điều chỉnh mức độ và ngưỡng tiêu chí đánh giá doanh nghiệp môi giới bất động sản, từ góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng Ban Pháp chế VARS cho rằng, một số tiêu chí hiện nay đang đặt ở mức tương đối thấp và cần được xem xét nâng cao để bảo đảm tính phân loại rõ ràng giữa các mức độ như cơ bản, nâng cao và chuyên nghiệp.

Về tiêu chí liên quan đến nghĩa vụ thuế, hiện nay, có những tiêu chí tính theo số ngày chậm nộp thuế, ví dụ 30 ngày, 60 ngày hoặc 90 ngày, ông Hà cho rằng cách tính này chưa thực sự phù hợp, nên chuyển sang cách đánh giá theo chu kỳ năm, bởi nghĩa vụ thuế là nghĩa vụ tài chính mang tính dài hạn.

Vì vậy, một tiêu chí hợp lý hơn có thể là: Trong một năm, doanh nghiệp hoặc cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, không bị cơ quan thuế xử lý vi phạm.

Hoặc về tiêu chí liên quan đến hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội, theo chuyên gia, việc ký kết hợp đồng lao động với người lao động là điều kiện cơ bản. Tuy nhiên, chỉ có hợp đồng lao động là chưa đủ. Một yếu tố quan trọng hơn là việc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Đây là nghĩa vụ pháp lý rõ ràng và cũng là chỉ số phản ánh trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và xã hội. Vì vậy, trong hệ thống tiêu chí, cần quy định chặt chẽ hơn nội dung này.



