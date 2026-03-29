Người dân nhận tiền đền bù tại dự án khu công nghiệp gần 240ha do Vingroup đầu tư

Theo Báo Hải Phòng, giữa tháng 3/2026, tại Nhà văn hóa thôn Xuân Đông, chủ đầu tư đã chi trả hơn 105 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 84 hộ dân có đất thuộc diện thu hồi (khoảng 20 ha) để thực hiện Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1).

Ông Phạm Đức Quân, Trưởng thôn Xuân Đông (xã Nghi Dương) cho biết, thôn có hơn 720 hộ dân với khoảng 2.300 nhân khẩu, diện tích tự nhiên 145 ha, trong đó khoảng 60 ha với 227 thửa đất nằm trong quy hoạch dự án. Thời gian qua, thôn phối hợp các bộ phận chuyên môn của xã rà soát nguồn gốc đất nông nghiệp, đất ở của các hộ trong phạm vi dự án, đồng thời tổ chức họp dân công khai chủ trương, lắng nghe ý kiến, tạo sự đồng thuận.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Dương Nguyễn Thanh Ngọc, xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, ngay sau khi dự án được phê duyệt, xã đã chủ động phối hợp chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất, bảo đảm tiến độ thi công.

Người dân làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án. (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Đến nay, địa phương đã ban hành 692 thông báo thu hồi đất đối với 606 hộ, cá nhân. Công tác bồi thường, hỗ trợ được triển khai tích cực. Xã đang tiếp tục phê duyệt phương án cho 146 hộ với kinh phí khoảng 145 tỷ đồng.

Dự kiến trong quý 1/2026, địa phương sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 50 ha để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai các thủ tục khởi công.

Song song với đó, công tác tái định cư cũng được chú trọng. Qua rà soát, dự án có khoảng 430 hộ chính và 76 hộ phụ cần bố trí tái định cư, tương ứng khoảng 506 lô đất. Hiện trên địa bàn đã có một khu tái định cư với 17 lô đưa vào sử dụng. Các khu tái định cư mới tại thôn Mai Dương, diện tích khoảng 14,4 ha, dự kiến bố trí khoảng 550 lô, đang được trình phê duyệt, hướng tới đầu tư đồng bộ hạ tầng, bảo đảm ổn định đời sống người dân.

Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Ngũ Phúc được phê duyệt từ tháng 6/2025, có quy mô 238,6 ha, do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư, triển khai từ quý II/2025 đến hết quý II/2030. Đây là một trong những khu công nghiệp quy mô lớn tại khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố, kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.