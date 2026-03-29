Hà Nội đặt mục tiêu trở thành nhóm các thủ đô có hạnh phúc cao nhất thế giới

Tại kỳ họp thứ Nhất được tổ chức chiều 28/3, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Đến 2035, GRDP bình quân đầu người đạt gần 19.0000 USD

Trình bày Tờ trình, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội cơ bản trở thành trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Đến năm 2045, Hà Nội là nơi hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu, ngang tầm thủ đô các nước phát triển. Đến năm 2065 và sau năm 2065, trở thành thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô quốc tế có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới...

Toàn cảnh Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố chiều 28/3

Về kinh tế, quy hoạch xác định tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 11%/năm. Đến năm 2035, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 18.800 USD.

Cơ cấu kinh tế mới: Kinh tế số chiếm 50% trong GRDP; công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 10% GRDP. Tỷ lệ đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 60%.

Hà Nội định hình cấu trúc đô thị theo không gian phát triển mở "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm"; lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, trung tâm, gắn kết chặt chẽ với Vùng Thủ đô, Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.

Xác định 9 cực tăng trưởng

Quy hoạch cũng xác định cấu trúc khung không gian theo các trục giao thông vành đai và các trục hướng tâm. Trong đó, sẽ quy hoạch 9 cực tăng trưởng gồm: đô thị Trung tâm (Hữu ngạn Sông Hồng), cực phía Bắc (thuộc vùng Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn cũ), cực phía Đông (thuộc vùng Gia Lâm - Long Biên cũ), cực phía Nam - Đô thị trung tâm (thuộc vùng Phú Xuyên - Ứng Hòa cũ).

Bên cạnh đó là cực phía Nam, Tây Nam là đô thị Vân Đình - Đại Nghĩa, cực phía Tây Nam (thuộc vùng Xuân Mai - Chương Mỹ cũ), cực phía Tây (Hòa Lạc), cực phía Tây Bắc (đô thị Sơn Tây - Ba Vì) và cực Sông Hồng (không gian Trung tâm cảnh quan đặc biệt, Tài chính, dịch vụ thương mại, du lịch…).

Phó Chủ tịch UBND thành phố giải trình tại kỳ họp

Quy hoạch lần này cũng thể hiện rõ sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương pháp, chuyển từ cách tiếp cận “quy hoạch hàn lâm” sang “quy hoạch hành động”. Các định hướng được gắn chặt với chương trình, kế hoạch thực hiện, làm cơ sở triển khai ngay các dự án động lực mang tính chiến lược, đặc biệt là phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, trong đó đường sắt đô thị được xác định là trụ cột nhằm khắc phục các điểm nghẽn của đô thị lớn.

Tại báo cáo thẩm tra, Ban Đô thị cũng đề nghị làm rõ việc kết nối hệ sinh thái giữa Thủ đô trong liên kết với các địa phương trong vùng; phát huy, phát triển hiệu quả giao thông đa phương thức hiện đại, thông minh liên vùng và kết nối đồng bộ giữa 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn khắc phục vấn đề ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, Ban Đô thị cũng đề nghị nghiên cứu trục giao thông tích hợp đa phương thức, phát triển trục xương sống kết hợp Đường sắt cao tốc - Đường sắt quốc gia - Đường sắt đô thị. Đồng thời, làm rõ khái niệm bể chứa ngầm quy mô lớn với chi phí lớn, hiệu quả chưa được đánh giá, có phương án thay thế khác...