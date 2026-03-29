Diện mạo 'lạ' của phố cổ Hội An trước giờ G ‘siết’ vỉa hè
Trước ngày Đà Nẵng đồng loạt ra quân lập lại trật tự vỉa hè, phố cổ Hội An bất ngờ “thoáng lạ”. Hàng quán thu dọn, vỉa hè trả lại cho người đi bộ. Tuy nhiên, tiểu thương không khỏi băn khoăn mong có cách triển khai linh hoạt để vừa giữ mỹ quan đô thị vừa đảm bảo sinh kế, nhất là đô thị đặc thù như Hội An.
Ngày 29/3, TP. Đà Nẵng sẽ đồng loạt tổ chức lễ phát động ra quân đảm bảo trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên toàn địa bàn. Hội An là một trong hai điểm chính tổ chức lễ ra quân, đồng thời các xã, phường khác cũng triển khai đồng loạt. Theo kế hoạch, ngay sau lễ phát động, lực lượng chức năng sẽ ra quân liên tục để xử lý vi phạm, kiên quyết trả lại vỉa hè cho người đi bộ.
Ghi nhận ngày 28/3, nhiều tuyến phố trong khu phố cổ Hội An trở nên thông thoáng bất ngờ
Tại khu vực trung tâm, tình trạng hàng quán lấn chiếm vỉa hè gần như không còn, không gian rộng rãi giúp du khách thoải mái dạo bộ, chụp hình.
Các quầy hàng được các tiểu thương dời vào khiến vỉa hè lòng đường thông thoáng hơn.
Khu vực trước cầu An Hội với view đẹp, thoáng mát thường được tận dụng bày bán đồ ăn nay đã thu dọn
Khu vực gần Chùa Cầu không còn cảnh bày bán trên vỉa hè, nhường chỗ cho du khách thoải mái dạo bộ, nghỉ chân
Chị Lê Thị Thu Vân, chủ quán nước trên đường Bạch Đằng (gần khu vực Chùa Cầu), cho biết đã chủ động dẹp bàn ghế vào bên trong từ sáng cùng ngày sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền.
Bàn ghế dời vào bên trong quán dù không gian khá chật chội. “Quán nhỏ nên việc sắp xếp lại khá bất tiện, ảnh hưởng đến buôn bán, nhưng tôi vẫn chấp hành. Mong sắp tới có cách làm hợp lý để vừa đảm bảo trật tự, vừa thuận lợi cho người dân”, chị Vân chia sẻ.
Phố cổ Hội An diện mạo khác thông thoáng hơn.
Dù vậy, tại một số tuyến đường, tình trạng bày bán hàng hóa, dựng xe trên vỉa hè chắn lối đi vẫn còn xuất hiện.
Lãnh đạo phường Hội An cho biết, những ngày qua lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền triển khai chỉ đạo của thành phố nhằm lập lại trật tự vỉa hè. Tuy nhiên, do đặc thù đô thị du lịch, việc thực hiện cần thận trọng, đảm bảo hiệu quả và phù hợp thực tế. “Tuần tới, phường sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề để bàn kỹ cách triển khai, tinh thần là thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố nhưng phải tính toán hợp lý”, - ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, nói.
Theo kế hoạch của UBND TP. Đà Nẵng, việc “siết” quản lý vỉa hè đi kèm quy định rõ: không cho phép sử dụng vỉa hè để buôn bán; nghiêm cấm đặt để biển hiệu di động, bảng quảng cáo, chậu cây, vật dụng… trên vỉa hè, lòng đường. Thành phố đặt mục tiêu 100% xã, phường đảm bảo vỉa hè thông thoáng, môi trường sạch, cảnh quan gọn gàng, kỳ vọng đây sẽ là cú hích cải thiện hình ảnh điểm đến, nâng cao trải nghiệm du khách, thúc đẩy du lịch – dịch vụ.
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/dien-mao-la-cua-pho-co-hoi-an-truoc-gio-g-siet-via-he-post1831129.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM