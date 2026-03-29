Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diện mạo 'lạ' của phố cổ Hội An trước giờ G ‘siết’ vỉa hè

Theo Hoài Văn | 29-03-2026 - 08:37 AM | Bất động sản

Trước ngày Đà Nẵng đồng loạt ra quân lập lại trật tự vỉa hè, phố cổ Hội An bất ngờ “thoáng lạ”. Hàng quán thu dọn, vỉa hè trả lại cho người đi bộ. Tuy nhiên, tiểu thương không khỏi băn khoăn mong có cách triển khai linh hoạt để vừa giữ mỹ quan đô thị vừa đảm bảo sinh kế, nhất là đô thị đặc thù như Hội An.

Ngày 29/3, TP. Đà Nẵng﻿ sẽ đồng loạt tổ chức lễ phát động ra quân đảm bảo trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên toàn địa bàn. Hội An là một trong hai điểm chính tổ chức lễ ra quân, đồng thời các xã, phường khác cũng triển khai đồng loạt. Theo kế hoạch, ngay sau lễ phát động, lực lượng chức năng sẽ ra quân liên tục để xử lý vi phạm, kiên quyết trả lại vỉa hè cho người đi bộ﻿.

Ghi nhận ngày 28/3, nhiều tuyến phố trong khu phố cổ Hội An trở nên thông thoáng bất ngờ

Tại khu vực trung tâm, tình trạng hàng quán lấn chiếm vỉa hè gần như không còn, không gian rộng rãi giúp du khách thoải mái dạo bộ, chụp hình.

Các quầy hàng được các tiểu thương dời vào khiến vỉa hè lòng đường thông thoáng hơn.

Khu vực trước cầu An Hội với view đẹp, thoáng mát thường được tận dụng bày bán đồ ăn nay đã thu dọn

Khu vực gần Chùa Cầu không còn cảnh bày bán trên vỉa hè, nhường chỗ cho du khách thoải mái dạo bộ, nghỉ chân

Chị Lê Thị Thu Vân, chủ quán nước trên đường Bạch Đằng (gần khu vực Chùa Cầu), cho biết đã chủ động dẹp bàn ghế vào bên trong từ sáng cùng ngày sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền.

Bàn ghế dời vào bên trong quán dù không gian khá chật chội. “Quán nhỏ nên việc sắp xếp lại khá bất tiện, ảnh hưởng đến buôn bán, nhưng tôi vẫn chấp hành. Mong sắp tới có cách làm hợp lý để vừa đảm bảo trật tự, vừa thuận lợi cho người dân”, chị Vân chia sẻ.

Phố cổ Hội An diện mạo khác thông thoáng hơn.

Dù vậy, tại một số tuyến đường, tình trạng bày bán hàng hóa, dựng xe trên vỉa hè chắn lối đi vẫn còn xuất hiện.

Lãnh đạo phường Hội An cho biết, những ngày qua lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền triển khai chỉ đạo của thành phố nhằm lập lại trật tự vỉa hè. Tuy nhiên, do đặc thù đô thị du lịch, việc thực hiện cần thận trọng, đảm bảo hiệu quả và phù hợp thực tế. “Tuần tới, phường sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề để bàn kỹ cách triển khai, tinh thần là thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố nhưng phải tính toán hợp lý”, - ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, nói.

Theo kế hoạch của UBND TP. Đà Nẵng, việc “siết” quản lý vỉa hè đi kèm quy định rõ: không cho phép sử dụng vỉa hè để buôn bán; nghiêm cấm đặt để biển hiệu di động, bảng quảng cáo, chậu cây, vật dụng… trên vỉa hè, lòng đường. Thành phố đặt mục tiêu 100% xã, phường đảm bảo vỉa hè thông thoáng, môi trường sạch, cảnh quan gọn gàng, kỳ vọng đây sẽ là cú hích cải thiện hình ảnh điểm đến, nâng cao trải nghiệm du khách, thúc đẩy du lịch – dịch vụ.

Theo Hoài Văn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên