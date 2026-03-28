Ngay sau khi chủ tịch Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC Group tính đầu tư 150.000 tỷ đồng vào tỉnh rộng thứ 2 Việt Nam, phát triển sân bay, logistics, khu đô thị…

Ngày 27/3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và nhiều doanh nghiệp lớn.

Tại sự kiện, FLC là một trong những nhà đầu tư được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Khu phức hợp Đak Đoa. Dự án có quy mô gồm sân golf, khu thương mại dịch vụ và khu biệt thự nhà ở, với tổng mức đầu tư hơn 8.267 tỷ đồng.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, FLC ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) nghiên cứu, đề xuất đầu tư loạt dự án quy mô lớn tại Gia Lai. Các lĩnh vực trọng tâm gồm mở rộng hạ tầng sân bay; phát triển logistics; dịch vụ du lịch – nghỉ dưỡng; các khu đô thị đồng bộ. Tổng vốn đầu tư định hướng khoảng 150.000 tỷ đồng.

Theo định hướng, các dự án nhằm hình thành hệ sinh thái tích hợp giữa hạ tầng, du lịch, đô thị, dịch vụ, qua đó gia tăng sức hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực.

Việc được trao chủ trương đầu tư và ký kết các thỏa thuận quy mô lớn tại Gia Lai được đánh giá là bước đi tiếp theo của FLC trong chiến lược mở rộng đầu tư vào các địa phương giàu tiềm năng phát triển du lịch và hạ tầng.

Liên quan đến FLC, sáng 27/3, tại một sự kiện do doanh nghiệp tổ chức tại Gia Lai, ông Trịnh Văn Quyết được giới thiệu với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC, sau khoảng 4 năm rời vị trí này. Đây cũng chính là lần đầu tiên ông Quyết xuất hiện công khai tại một sự kiện của doanh nghiệp này, đặc biệt là sau khi tái xuất thương trường hồi cuối tháng 1/2026. Trước đó, trong những thông tin công bố hồi đầu năm nay, ông Quyết vẫn được FLC nhắc đến với vai trò cựu Chủ tịch, kiêm nhà sáng lập tập đoàn.

Tại sự kiện này, ông Trịnh Văn Quyết dành khoảng 10 phút để chia sẻ về vai trò gắn kết giữa du lịch - hàng không, và tiềm năng của Gia Lai sau sáp nhập.



