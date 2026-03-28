Ngay sau khi chủ tịch Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC Group tính đầu tư 150.000 tỷ đồng vào tỉnh rộng thứ 2 Việt Nam, phát triển sân bay, logistics, khu đô thị…

Thanh Phong | 28-03-2026 - 21:57 PM | Bất động sản

FLC ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) nghiên cứu, đề xuất đầu tư loạt dự án quy mô lớn tại Gia Lai. Các lĩnh vực trọng tâm gồm mở rộng hạ tầng sân bay; phát triển logistics; dịch vụ du lịch – nghỉ dưỡng; các khu đô thị đồng bộ. Tổng vốn đầu tư định hướng khoảng 150.000 tỷ đồng.

Ngày 27/3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và nhiều doanh nghiệp lớn.

Tại sự kiện, FLC là một trong những nhà đầu tư được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Khu phức hợp Đak Đoa. Dự án có quy mô gồm sân golf, khu thương mại dịch vụ và khu biệt thự nhà ở, với tổng mức đầu tư hơn 8.267 tỷ đồng.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, FLC ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) nghiên cứu, đề xuất đầu tư loạt dự án quy mô lớn tại Gia Lai. Các lĩnh vực trọng tâm gồm mở rộng hạ tầng sân bay; phát triển logistics; dịch vụ du lịch – nghỉ dưỡng; các khu đô thị đồng bộ. Tổng vốn đầu tư định hướng khoảng 150.000 tỷ đồng.

Ngay sau khi chủ tịch Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC Group tính đầu tư 150.000 tỷ đồng vào tỉnh rộng thứ 2 Việt Nam, phát triển sân bay, logistics, khu đô thị…- Ảnh 1.

Theo định hướng, các dự án nhằm hình thành hệ sinh thái tích hợp giữa hạ tầng, du lịch, đô thị, dịch vụ, qua đó gia tăng sức hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực.

Việc được trao chủ trương đầu tư và ký kết các thỏa thuận quy mô lớn tại Gia Lai được đánh giá là bước đi tiếp theo của FLC trong chiến lược mở rộng đầu tư vào các địa phương giàu tiềm năng phát triển du lịch và hạ tầng.

Liên quan đến FLC, sáng 27/3, tại một sự kiện do doanh nghiệp tổ chức tại Gia Lai, ông Trịnh Văn Quyết được giới thiệu với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC, sau khoảng 4 năm rời vị trí này. Đây cũng chính là lần đầu tiên ông Quyết xuất hiện công khai tại một sự kiện của doanh nghiệp này, đặc biệt là sau khi tái xuất thương trường hồi cuối tháng 1/2026. Trước đó, trong những thông tin công bố hồi đầu năm nay, ông Quyết vẫn được FLC nhắc đến với vai trò cựu Chủ tịch, kiêm nhà sáng lập tập đoàn.

Tại sự kiện này, ông Trịnh Văn Quyết dành khoảng 10 phút để chia sẻ về vai trò gắn kết giữa du lịch - hàng không, và tiềm năng của Gia Lai sau sáp nhập.


Thanh Phong

Toàn cảnh đại đô thị 35.000 tỷ của Sun Group: Rộng xấp xỉ hồ Tây, giá căn hộ chưa đến 30 triệu đồng/m2

Toàn cảnh đại đô thị 35.000 tỷ của Sun Group: Rộng xấp xỉ hồ Tây, giá căn hộ chưa đến 30 triệu đồng/m2 Nổi bật

Vingroup vừa trúng đấu giá hơn 50ha đất tại dự án "đảo tỷ phú" 2,4 tỷ USD ở thành phố nhỏ nhất Việt Nam

Vingroup vừa trúng đấu giá hơn 50ha đất tại dự án “đảo tỷ phú” 2,4 tỷ USD ở thành phố nhỏ nhất Việt Nam Nổi bật

3 loại cây giúp tâm trạng tốt lên từng ngày: Biết trồng còn khỏe "toàn thân"

3 loại cây giúp tâm trạng tốt lên từng ngày: Biết trồng còn khỏe “toàn thân”

20:00 , 28/03/2026
Phó Chủ tịch Hà Nội: Thủ đô cần sân bay thứ 2 để hỗ trợ cho Nội Bài

Phó Chủ tịch Hà Nội: Thủ đô cần sân bay thứ 2 để hỗ trợ cho Nội Bài

19:55 , 28/03/2026
Bảng giá đất TP. Hồ Chí Minh 2026 thiết lập mặt bằng giá mới: Căn hộ hiện hữu tại Phú Mỹ thành "vùng trũng" về giá

Bảng giá đất TP. Hồ Chí Minh 2026 thiết lập mặt bằng giá mới: Căn hộ hiện hữu tại Phú Mỹ thành “vùng trũng” về giá

19:36 , 28/03/2026
FLC Hạ Long thua kiện, buộc phải trả lại 4 căn hộ và hàng tỷ đồng cho khách

FLC Hạ Long thua kiện, buộc phải trả lại 4 căn hộ và hàng tỷ đồng cho khách

16:56 , 28/03/2026

