FLC Hạ Long thua kiện, buộc phải trả lại 4 căn hộ và hàng tỷ đồng cho khách

Theo hồ sơ vụ án , 4 nguyên đơn gồm bà Đỗ Thu Hương, ông Lim Tian Yi, bà Nguyễn Phương Linh và bà Phạm Thị Giang (đều quốc tịch nước ngoài) đã mua các căn hộ tại Grand Hotel Hạ Long trong các năm 2018, 2019, sau đó ký hợp đồng thuê và quản lý tài sản với FLC Hạ Long để doanh nghiệp này khai thác kinh doanh. Tuy nhiên, các nguyên đơn cho rằng trong quá trình thực hiện hợp đồng, FLC Hạ Long liên tục chậm thanh toán tiền thuê, không trả lãi chậm thanh toán theo thỏa thuận, thậm chí tự đưa ra một số điều khoản bất lợi cho phía chủ căn hộ.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long. Ảnh: Hoàng Dương.

Về phía mình, FLC Hạ Long cho rằng doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh thu sụt giảm, sau đó tiếp tục bị tác động khi hệ thống FLC đình trệ hoạt động từ năm 2022. Doanh nghiệp đề nghị được tiếp tục duy trì hợp đồng, trả dần tiền gốc trong 12 đến 18 tháng, đồng thời xin miễn lãi và tiền phạt vi phạm.

Sau khi xem xét, HĐXX xác định các hợp đồng mua bán căn hộ và hợp đồng thuê, quản lý tài sản đều được xác lập hợp pháp. Tuy nhiên, FLC Hạ Long đã không thực hiện việc tạm ứng, thanh toán từ kỳ 2 năm 2020 cho đến thời điểm xét xử, dù các nguyên đơn nhiều lần yêu cầu. Tòa cũng cho rằng việc doanh nghiệp tự ý thay đổi phương thức thanh toán bằng thẻ Bamboo hoặc Cashplus là trái thỏa thuận, khiến mục đích ban đầu của hợp đồng không đạt được.

Từ đó, tòa nhận định FLC Hạ Long đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ và kéo dài trong nhiều năm, đủ căn cứ để chấm dứt hợp đồng. Ngoài việc buộc trả lại 4 căn hộ cho các nguyên đơn, tòa còn tuyên FLC Hạ Long phải thanh toán tiền thuê căn hộ từ năm 2020 đến nay cùng tiền lãi, tiền phạt vi phạm, sau khi trừ thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo phán quyết, FLC Hạ Long phải trả cho bà Đỗ Thu Hương hơn 1,4 tỷ đồng, ông Lim Tian Yi hơn 1,7 tỷ đồng, bà Nguyễn Phương Linh hơn 842 triệu đồng và bà Phạm Thị Giang hơn 1,3 tỷ đồng.