Cần Thơ chào mời hiến kế cho quy hoạch đô thị ven sông

Sở Xây dựng Cần Thơ vừa có thông báo tiếp nhận các kết quả nghiên cứu của cơ quan, tổ chức, chuyên gia về quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn. Những đề xuất này sẽ được nghiên cứu, tiếp thu đưa vào lập quy hoạch chung TP. Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Một góc trung tâm Cần Thơ.

Theo đó, các góp ý, đề xuất quy hoạch tập trung vào định hướng tổ chức không gian đô thị; kiến trúc cảnh quan; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; các giải pháp phát triển đô thị... Đặc biệt, Sở Xây dựng Cần Thơ khuyến khích các ý tưởng, đề xuất đối với các khu vực có giá trị đặc trưng về cảnh quan sông nước, sinh thái và văn hóa như khu đô thị ven sông Hậu, ven sông Cần Thơ, cồn Cái Khế, khu vực bến Ninh Kiều .

Sau hợp nhất với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, TP. Cần Thơ có diện tích hơn 6.360km2, dân số hơn 4,1 triệu người, 103 xã phường. Tuy nhiên, hiện trạng quy hoạch đô thị và nông thôn chưa đồng bộ dù các quy hoạch tỉnh cũ trước đây đã được tích hợp.

Theo quy định mới, Cần Thơ thuộc diện phải lập quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương . Đây là cơ sở để thành phố xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, phù hợp với vị thế trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long .