Nóng: Ông Trịnh Văn Quyết trở lại vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC

Tại hội thảo "Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên" diễn ra sáng nay (27/3) tại Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), ông Trịnh Văn Quyết được nhắc đến với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC. Đây là lần đầu tiên ông Quyết xuất hiện công khai tại một sự kiện của Tập đoàn FLC với vai trò cao nhất trong HĐQT tập đoàn này sau gần 4 năm.

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện với vai trò Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC. Ảnh: BTC.

Ông Quyết tái xuất thương trường hồi cuối tháng 1/2026 tại buổi làm việc giữa FLC, Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Khi đó, ông vẫn được FLC nhắc đến với vai trò cựu Chủ tịch, kiêm nhà sáng lập tập đoàn.

Kể từ khi tái xuất thương trường hồi cuối tháng 1, ông Trịnh Văn Quyết đã liên tục xuất hiện tại các hoạt động, sự kiện của Tập đoàn FLC cũng như hãng hàng không thành viên Bamboo Airways.

Hồi trung tuần tháng 2, ông Trịnh Văn Quyết đã có buổi làm việc với ông Michael Vu, CEO Boeing tại Việt Nam, nhằm trao đổi về định hướng tái khởi động các nội dung hợp tác đã ký trước đây và định hướng hợp tác trong giai đoạn phát triển mới của Bamboo Airways.

Tính từ thời điểm ông Quyết tái xuất thương trường, FLC và các công ty thành viên trong hệ sinh thái tập đoàn này liên tiếp ghi nhận nhiều động thái tích cực.

Trong đó, Công ty Chứng khoán Artex đã chính thức được đưa ra khỏi diện kiểm soát từ ngày 26/2. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Boeing, tập đoàn này cũng đã đàm phán về khả năng tái khởi động hợp tác, đồng thời đề xuất thuê dòng tàu bay 737 MAX...

Mới nhất, Tập đoàn FLC cho biết cổ phiếu FLC đã được giao dịch trở lại trên hệ thống lưu ký tại Công ty CP Chứng khoán Artex từ ngày 6/3. Thông báo đánh dấu việc cổ đông FLC có thể giao dịch cổ phiếu trở lại sau gần 3 năm bị tạm dừng.

Bên cạnh đó, nhiều dự án bất động sản của FLC từng "án binh bất động" đã bắt đầu chuyển động trở lại.

Tại Thanh Hóa, FLC đề xuất triển khai Khu đô thị Hoàng Long tại phường Nguyệt Viên và xã Hoằng Hóa – khu đất trước đây được giao thực hiện Khu công nghiệp FLC Hoàng Long nhưng bị thu hồi do chậm tiến độ.

Song song, Gia Lai trở thành "điểm sáng" khi địa phương liên tục điều chỉnh, gia hạn tiến độ cho nhiều dự án lớn, tạo dư địa để các kế hoạch đầu tư quay lại đường ray. Một số dự án đang tái khởi động gồm FLC Hilltop Gia Lai, Sân golf Đak Đoa và Khu phức hợp Đak Đoa.

Tại Hà Nội, dự án Hausman Premium Residences – tổ hợp căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ) ghi nhận tiến độ vượt gần một năm so với kế hoạch, dự kiến bàn giao vào tháng 6/2026.

Ở Quảng Ninh, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long (GreenLife Apartment) tại phường Cao Xanh đã cất nóc giữa tháng 12/2025, đủ điều kiện mở bán từ ngày 25/12/2025 và dự kiến bàn giao vào quý III/2026.

Trong khi đó, tại miền Trung, dự án FLC Quảng Bình Hotel & Villas với quy mô 433 phòng đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khai trương trong năm 2026.