Tập đoàn Bắc Hà được giao đất làm dự án Nhà ở xã hội

Thông tin từ UBND TP.Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 về việc giao cho Công ty CP Tập đoàn Bắc Hà 9.861 m² đất (đợt 1) tại phường Định Công để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang tại ô đất CT7 thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I.

Vị trí, ranh giới, diện tích 9.861 m² (ô đất CT7) được xác định tại Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, được UBND phường Định Công phê duyệt kèm theo Quyết định số 40/QĐUBND ngày 15/01/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I tỷ lệ 1/500 tại các ô quy hoạch ký hiệu CT7 và CT8 (phần tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và quy hoạch không gian ngầm).

Dự án đã được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 14/3/2025 và giao chủ đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định số 4329/QĐUBND ngày 20/8/2025.

Chủ đầu tư dự án được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày UBND TP ký quyết định này; Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung quy định tại điểm a, c khoản 3 Điều 92 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ theo thời hạn ổn định lâu dài.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Phương thức giao đất là Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định.

UBND TP giao Tập đoàn Bắc Hà có trách nhiệm liên hệ với UBND phường Định Công, Thuế TP, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội để thực hiện các thủ tục có liên quan.



