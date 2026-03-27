Coteccons muốn phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn

CTCP Xây dựng Coteccons (MCK: CTD, sàn HoSE) vừa phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Coteccons dự kiến phát hành hơn 5,3 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 20 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 53,3 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Thời gian dự kiến thực hiện sau khi công ty nhận được công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số lượng cổ phiếu của Coteccons sẽ tăng từ hơn 108,7 triệu cổ phiếu lên hơn 114 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 1.087 tỷ đồng lên hơn 1.140 tỷ đồng.

Trước đó, hồi cuối tháng 1/2026, Coteccons đã hoàn tất phân phối 14 triệu trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.

Lô trái phiếu này có mã dự kiến là CTD126006 (mã trái phiếu chính thức sẽ được VSDC cấp sau khi công ty hoàn thiện hồ sơ đăng ký trái phiếu tại VSDC), thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị 1.400 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, doanh nghiệp thu ròng hơn 1.383 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định là 9%/năm, lãi trái phiếu được thanh toán sau, trả định kỳ 6 tháng/lần vào các ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026 (giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/12/2025), Coteccons ghi nhận doanh thu thuần hơn 17.459 tỷ đồng, tăng 49,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 522,7 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Coteccons tăng 16% so với thời điểm ngày 30/6/2025, lên mức hơn 34.442,2 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 25.056,9 tỷ đồng, tăng 20,8%.