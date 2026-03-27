CEO Cường Đô La đón tin vui tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam

UBND phường Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng.

Theo đó, khu đất lập điều chỉnh quy hoạch thuộc phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, được giới hạn cụ thể như sau: Phía Bắc giáp giáp sông Hàn; phía Đông giáp đường Lê Văn Duyệt; phía Tây giáp giáp sông Hàn; phía Nam giáp giáp sông Hàn và đất công viên.

Diện tích phạm vi điều chỉnh quy hoạch 60.218,5 m2. Trong đó, diện tích khu vực lập quy hoạch điều chỉnh 50.218,5 m2; diện tích khu vực thuê mặt nước 10.000 m2.

Khu vực dự án nhìn từ cầu Thuận Phước. (Ảnh: Tiền Phong)

Quy hoạch vừa được phê duyệt cũng đã cho biết các nội dung điều chỉnh quy hoạch. Cụ thể, điều chỉnh ranh giới dự án cho phù hợp với chủ trương điều chỉnh vỉa hè phía Tây đường Lê Văn Duyệt của dự án từ 12m còn 9m để bù đắp vào tuyến đường ven sông Hàn mở rộng từ 8m thành 20m (vỉa hè 3m, lòng đường 7m, đường xe đạp 3m, vỉa hè ven sông 7m) đoạn qua dự án.

Điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng mật độ cây xanh, lối đi công cộng tại khu vực bờ sông Hàn, kết nối các khu chức năng khác của dự án, tạo không gian mở đồng thời nâng cấp, cải tạo, bố trí thêm hành lang xanh để phát huy địa thế nằm cạnh dòng sông Hàn của dự án.

Điều chỉnh vị trí 02 khối cao tầng vào trung tâm của dự án. Điều chỉnh chia lại các lô đất thấp tầng.

Điều chỉnh ranh giới thuê mặt nước để tổ chức khu bến thuyền ven sông Hàn, diện tích thuê mặt nước vẫn giữ nguyên 10.000m2 theo Quyết định đã phê duyệt. Khớp nối quy hoạch với các khu vực lân cận.

Dự án bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng nằm trên đường Lê Văn Duyệt thuộc phường Sơn Trà do CTCP Bến du thuyền Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Đây là công ty con của Quốc Cường Gia Lai.

Dự án có quy mô hơn 11ha, được triển khai từ năm 2016 với các sản phẩm nhà phố, biệt thự và khu bến du thuyền. Trong quá trình phát triển, dự án này từng gây tranh cãi khi liên quan đến việc lấn sông Hàn, dẫn đến việc bị yêu cầu tạm dừng để rà soát.

Nhiều năm sau đó, dự án gần như "đóng băng" trước khi được cho phép tái khởi động từ năm 2025.

Đến tháng 5/2025, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng thông báo về điều kiện kinh doanh đối với nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án này. Theo đó, nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán tại đây có số lượng 34 căn, diện tích sàn căn hộ từ 147,1 - 446,4m2.