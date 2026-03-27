Căn nhà ngõ từng rao bán 21 tỷ cách đây 2 tháng, nay chủ hạ xuống còn 19 tỷ: Nghe thì tưởng “cắt lỗ” nhưng thực tế lại không hẳn như vậy

Phương Hoàng | 27-03-2026 - 19:57 PM | Bất động sản

Tình trạng bất động sản giảm giá thời gian gần đây không hẳn là “cắt lỗ” hay giảm giá mà là hạ kỳ vọng của chủ nhà.

Cách đây 2 tháng, căn nhà 40m2 nằm trong con ngõ phân lô, ô tô tránh ở Khương Đình, Hà Nội được rao bán với giá 21 tỷ đồng. Căn nhà 7 tầng, thang máy, nội thất hiện đại vừa được hoàn thiện hồi tháng 1/2026. 

Ngay sau khi hoàn thiện, chủ nhà ký gửi cho các đội môi giới nhà đất thổ cư chào với giá 21 tỷ đồng, có thương lượng. "Các đội môi giới đến quay video, đăng tải lên các nền tảng bán hàng. Môi giới dẫn khách đến xem khá đông. Tuy nhiên, đến nay căn nhà vẫn chưa bán được", bà H - một người dân cạnh căn nhà cho biết.

Sau hơn 2 tháng, chủ căn nhà báo lại với các đội môi giới hạ giá chào 2 tỷ còn 19 tỷ đồng. 

Cũng gặp tình trạng rao bán mãi mà tìm chưa được khách mua. Một căn nhà 65m2, xây 7 tầng cũng ở khu vực Khương Đình giao bán với giá 26 tỷ đồng. Sau 4 tháng không tìm được khách mua, chủ nhà cũng đã hạ giá chào bán xuống còn 24,5 tỷ đồng. 

VARS IRE cho biết, thanh khoản bất động sản đang có xu hướng giảm. (Ảnh minh họa)

Chia sẻ về câu chuyện thị trường nhà đất thổ cư hiện nay, ông Vũ Cương Quyết - CEO Đất Xanh Miền Bắc cho rằng, việc một số bất động sản giảm giá thời gian gần đây không hẳn là “cắt lỗ” hay giảm giá theo nghĩa thông thường. 

Bản chất là do trước đó chủ nhà đã đặt kỳ vọng quá cao. Tuy nhiên, căn nhà không bán được nên họ điều chỉnh xuống. Tâm lý của chủ nhà là họ chào cao lên, ai mua được thì mua, không mua được thì họ lại giảm xuống, đưa giá về mức hợp lý hơn, tiệm cận với giá trị thực và khả năng hấp thụ của thị trường.

Ông Quyết nhấn mạnh: "Chủ nhà đưa ra giá cao thì người mua lại phải đánh đánh giá sao cho chuẩn. Chứ không thể nào chủ nhà giao bao nhiêu mình mua bấy nhiêu được. Người mua cần hết sức tỉnh táo".

Đồng thời, CEO Đất Xanh Miền Bắc khuyên người mua nhà cần xác định rõ mục đích mua. Nếu mua để ở phải xem xét có phù hợp với nhu cầu thực hay không? Nếu mua để đầu tư, bắt buộc phải tính toán kỹ dòng tiền: tổng vốn bỏ ra, tỷ lệ vay ngân hàng, chi phí phát sinh, cũng như khả năng dòng tiền thu về có đủ để chi trả khoản vay (50–70%). Nếu không tính toán cẩn thận mà mua theo cảm tính, rất dễ gặp rủi ro.


