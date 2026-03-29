Nam Long II Central Lake khởi động năm mới, mục tiêu kinh doanh 1.600 tỷ đồng

Sự kiện đánh dấu sự hợp tác theo chiều sâu của Nam Long Mekong và hệ thống đối tác, thể hiện quyết tâm chinh phục những cột mốc mới trong chiến lược phát triển khu đô thị kiểu mẫu đáng sống bậc nhất Cần Thơ.

Thiết lập mục tiêu tăng trưởng và mạng lưới đối tác chiến lược

Tại sự kiện được tổ chức ở Quảng trường Trung tâm khu đô thị Nam Long II Central Lake, đại diện chủ đầu tư Nam Long Mekong đã tổng kết hoạt động năm 2025 với doanh số cán mốc 1.200 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh sức hấp thụ tích cực của các sản phẩm nằm trong khu đô thị sở hữu vị trí đắc địa và có quy hoạch bài bản, đồng thời cho thấy hiệu quả từ mạng lưới phân phối chuyên nghiệp trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức. Ghi nhận những đóng góp nổi bật, chủ đầu tư đã vinh danh Top 3 đại lý xuất sắc có thành tích kinh doanh ấn tượng và khả năng bám sát thị trường, lan tỏa tinh thần cạnh tranh tích cực trong toàn hệ thống.

Năm 2026, chủ đầu tư đặt mục tiêu doanh số 1.600 tỷ đồng với kế hoạch hoàn thành phần lớn chỉ tiêu ngay trong quý III, tạo đà tăng trưởng cho giai đoạn cuối năm. Chiến lược triển khai tiếp tục phối hợp đồng hành chặt chẽ và lâu dài với hệ thống đối tác phân phối giàu kinh nghiệm như CEN HCM, sàn Nam Long, liên minh SC Holdings – Tiên Tiến Phát, Broland Miền Tây, Greenhomes, Euro Holding, Thành Thắng Group và Indochine, giúp duy trì nhịp giao dịch sôi động và mở rộng độ phủ thị trường.

Nam Long Mekong thiết lập hợp tác chiến lược theo chiều sâu với hệ thống các đối tác uy tín và chuyên nghiệp

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong sự kiện còn nằm ở phần công bố chính sách bán hàng nhiều ưu đãi và cơ chế thưởng theo hiệu suất. Đây không chỉ là cú hích về mặt tinh thần cho lực lượng kinh doanh, mà còn là bước kích hoạt thị trường với thông điệp rõ ràng: Nam Long II Central Lake đã sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc mới, với sản phẩm rõ nét hơn, chính sách mạnh hơn và chiến lược phát triển bám sát nhu cầu thực của cư dân lẫn nhà đầu tư.

Nâng chuẩn giá trị sống - đầu tư từ quy hoạch đô thị kiểu mẫu

Theo định hướng phát triển của chủ đầu tư, một đô thị kiểu mẫu phải đảm bảo ba trụ cột cốt lõi: hạ tầng đồng bộ - tiện ích hoàn chỉnh - cộng đồng cư dân chất lượng, hướng đến kiến tạo không gian sống giàu trải nghiệm - nơi cư dân tận hưởng nhịp sống an cư hiện đại và cơ hội kinh doanh ngay trong nội khu, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sống - làm việc - học tập - giải trí - mua sắm (Live - Work - Learn - Play - Shop).

Ông Trần Đức Quang - Giám đốc Nam Long Mekong chia sẻ: "Chủ đầu tư kiến tạo một dự án kiểu mẫu, để mỗi khách hàng khi sở hữu sản phẩm tại đây cũng sẽ cảm nhận được niềm tự hào khi sở hữu một ngôi nhà kiểu mẫu - đẹp hơn, chuẩn hơn, đáng sống hơn và có giá trị hơn trong một tổng thể đô thị kiểu mẫu. Chúng tôi tin rằng, khi đô thị được quy hoạch bài bản, sản phẩm được nâng tầm, cộng đồng được hình thành đúng định hướng, thì giá trị dự án sẽ không chỉ đến từ giao dịch hôm nay, mà còn đến từ sức sống lâu dài của cả khu đô thị trong tương lai."

Ông Trần Đức Quang - Giám đốc Nam Long Mekong phát biểu tại Lễ ra quân

Mô hình đô thị kiểu mẫu tại Nam Long II Central Lake đang được hiện thực hóa theo lộ trình rõ ràng, với hệ thống giáo dục, thương mại, chuỗi tiện ích và các công trình thể thao được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Tinh thần "Nhà tôi là nhà kiểu mẫu trong khu đô thị kiểu mẫu" thể hiện xuyên suốt trong từng sản phẩm, giúp khách hàng trực tiếp cảm nhận chất lượng sống khi lựa chọn an cư.

Trong tổng thể cấu trúc đô thị Nam Long II Central Lake, shophouse thương mại dịch vụ được xác định là một trong những dòng sản phẩm trọng điểm và đáng chờ đợi của năm 2026. Không chỉ sở hữu tiềm năng khai thác kinh doanh, dòng sản phẩm này còn mang ý nghĩa lớn hơn về mặt phát triển đô thị, từng bước hoàn thiện hệ tiện ích thương mại - dịch vụ ngay trong nội khu, gia tăng trải nghiệm sống, kết nối và sử dụng dịch vụ hằng ngày cho cộng đồng cư dân. Nói cách khác, shophouse thương mại dịch vụ không chỉ là một tài sản không ngừng gia tăng giá trị theo tiến độ lấp đầy của dự án, mà còn là một phần quan trọng trong cấu trúc vận hành của một đô thị kiểu mẫu tích hợp.

Sự kiện ra quân năm 2026 đánh dấu bước khởi động cho kế hoạch kinh doanh trong năm mới, đồng thời cho thấy định hướng phát triển nhất quán của Nam Long Mekong. Việc kiên trì theo đuổi mô hình đô thị tích hợp, cùng chiến lược hợp tác theo chiều sâu với các đối tác phân phối, đang góp phần định hình Nam Long II Central Lake như một chuẩn sống mới vượt trội tại Cần Thơ.