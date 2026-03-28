Hải Phòng “chơi lớn”: Muốn xây sân vận động 50.000 chỗ, quy mô vượt sân Mỹ Đình

Quảng cảnh cuộc họp (nguồn ảnh: UBND TP Hải Phòng).

Theo UBND TP Hải Phòng, vừa qua lãnh đạo thành phố đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả xây dựng Đề án phát triển du lịch và Đề án phát triển thể dục, thể thao Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Trong Đề án phát triển thể dục, thể thao, thành phố đặt mục tiêu phát triển toàn diện cả thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao theo hướng bền vững, hiện đại, chuyên nghiệp. Cụ thể, đến năm 2030, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 45%, và tăng lên 50% vào năm 2045. Hằng năm, thành phố dự kiến tổ chức từ 10–15 giải vô địch các môn thể thao, 30–40 giải thể thao, hội thao phối hợp; cấp xã tổ chức từ 8–10 giải.

Đáng chú ý, Hải Phòng phấn đấu đến năm 2030 có 100% cấp xã sở hữu thiết chế thể thao hoặc thiết chế văn hóa – thể thao đạt tiêu chuẩn. Giai đoạn 2026–2030, thành phố tập trung đầu tư 5 môn thể thao mũi nhọn và 10 môn trọng điểm.

Về hạ tầng, Đề án định hướng phát triển các công trình quy mô lớn, trong đó có sân vận động 50.000 chỗ tại Khu liên hợp thể thao phía Đông, đồng thời nâng cấp sân vận động Lạch Tray đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu xa hơn đến năm 2045 là có vận động viên tham dự và giành huy chương Olympic.

Với quy mô 50.000 chỗ ngồi, sân vận động này sẽ lớn hơn sân Mỹ Đình (khoảng 40.000 chỗ), gấp hơn 1,5 lần sân Lạch Tray hiện tại (30.000 chỗ) và khoảng 2,5 lần sân Việt Trì (20.000 chỗ).

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến từ các sở, ngành, lãnh đạo UBND thành phố đánh giá cao sự chuẩn bị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời nhấn mạnh sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, việc rà soát và cập nhật số liệu cho Đề án là nhiệm vụ cấp thiết để đảm bảo tính sát thực và khả thi.

Để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, đồng thời cập nhật kịp thời các chủ trương mới. Ngành Văn hóa cũng được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính nhằm rà soát, sắp xếp lại hệ thống thiết chế hiện có, đề xuất phương án xử lý tài sản công hiệu quả, tránh lãng phí.

Về chế độ chính sách, cần nghiên cứu, đề xuất mức đãi ngộ, dinh dưỡng và thù lao phù hợp cho vận động viên, huấn luyện viên theo lộ trình cải cách tiền lương, qua đó tạo động lực thu hút và giữ chân nhân tài cho thể thao thành phố.



