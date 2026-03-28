Một DN Hàn Quốc muốn làm dự án đô thị thông minh và đề nghị được thành lập công ty tại tỉnh sát vách với Hà Nội

Một góc tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã làm việc với đoàn công tác của Công ty Cổ phần Samsung Home (Hàn Quốc) do ông Park Jung Beom, Phó Chủ tịch Công ty làm Trưởng đoàn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Ông Nguyễn Hùng Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, với vị trí tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, kết nối thuận lợi với các trung tâm lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, tỉnh Hưng Yên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Về thu hút đầu tư, hiện toàn tỉnh có 4.050 dự án còn hiệu lực, trong đó có 946 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 17,3 tỷ USD.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin về lợi thế phát triển đô thị của tỉnh, trong đó trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khu đô thị hiện đại, đồng bộ. Tỉnh đang triển khai Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng phát triển trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, trung tâm logistics, dịch vụ và đô thị thông minh vùng Thủ đô Hà Nội. Tỉnh Hưng Yên đang đẩy mạnh phát triển mạng lưới giao thông nhằm tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.

Giới thiệu về doanh nghiệp, ông Park Jung Beom, Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Samsung Home cho biết: Công ty Cổ phần Samsung Home có trụ sở tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực phát triển đô thị thông minh, bất động sản và quản lý dự án. Doanh nghiệp có thế mạnh trong việc quy hoạch tổng thể, phát triển các khu đô thị quy mô lớn, khu phức hợp đa chức năng, đồng thời ứng dụng công nghệ số trong quản lý hạ tầng, năng lượng và dịch vụ đô thị.

Công ty mong muốn được đầu tư vào dự án phát triển đô thị thông minh cũng như đề nghị tỉnh cho phép thành lập công ty tại tỉnh Hưng Yên với tên Công ty cổ phần Samsung Home K City Home Hưng Yên và bố trí địa điểm để công ty nghiên cứu triển khai dự án.








