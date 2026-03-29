Với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP "bùng nổ" 11%/năm

Chiều 28-3, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.



Tại kỳ họp, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, đã trình bày tờ trình về Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Theo đó, Quy hoạch xác định quy mô dân số theo quy hoạch giai đoạn đến năm 2035 đạt khoảng 14-15 triệu người, giai đoạn đến năm 2045 khoảng 15-16 triệu người, giai đoạn đến năm 2065 khoảng 17-19 triệu người.

Theo quy hoạch, tầm nhìn dài hạn sau năm 2065-2085 và xa hơn cơ bản giữ ổn định, khống chế quy mô dân số tối đa không quá 20 triệu người, đảm bảo quy chuẩn về mật độ dân số (có thể đáp ứng ngưỡng chịu tải tối đa khoảng 22-25 triệu người với dự báo phát triển gia tăng tạm trú, khách vãng lai, làm việc, học tập, giao thương, khách nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, khách du lịch).

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035, cơ bản trở thành thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Cùng với đó, đến năm 2045, hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu, ngang tầm thủ đô các nước phát triển; đến năm 2065 và sau năm 2065, trở thành thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô quốc tế có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.

Hà Nội định hình cấu trúc đô thị theo không gian phát triển mở "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm"; lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, trung tâm, gắn kết chặt chẽ với Vùng Thủ đô, Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.

Về các mục tiêu cụ thể theo lộ trình, Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2035 là giai đoạn chuyển đổi số và tăng trưởng bứt phá, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 11%/năm; đến năm 2035, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỉ USD, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 18.800 USD.

Hà Nội hướng đến siêu đô thị "Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái" tiêu biểu trên thế giới

Giai đoạn 2036-2045, là giai đoạn bứt phá và hiện đại hóa toàn diện, duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm; đến năm 2045, quy mô GRDP đạt khoảng 640 tỉ USD, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 42.000 USD; chỉ số hạnh phúc đạt 9,5/10.

Giai đoạn 2046-2065, Hà Nội là thành phố toàn cầu và hạnh phúc, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 5%/năm; đến năm 2065, quy mô GRDP bùng nổ đạt khoảng 1.920 tỉ USD; GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 95.000 USD; chỉ số HDI đạt 0,95, thuộc nhóm 10 thủ đô hạnh phúc của thế giới.

Tầm nhìn đến 100 năm (sau 2065), Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, đại đô thị "Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái" tiêu biểu trên thế giới. Hình thành hoàn chỉnh cấu trúc đô thị đa tầng và nền kinh tế không gian...

Theo quy hoạch, Hà Nội có 9 cực tăng trưởng gồm đô thị Trung tâm (Hữu ngạn Sông Hồng), cực phía Bắc (thuộc vùng Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn cũ), cực phía Đông (thuộc vùng Gia Lâm - Long Biên cũ), cực phía Nam - Đô thị trung tâm (thuộc vùng Phú Xuyên - Ứng Hòa cũ).

Bên cạnh đó là cực phía Nam, Tây Nam là đô thị Vân Đình - Đại Nghĩa, cực phía Tây Nam (thuộc vùng Xuân Mai - Chương Mỹ cũ), cực phía Tây (Hòa Lạc), cực phía Tây Bắc (đô thị Sơn Tây - Ba Vì) và cực Sông Hồng (không gian Trung tâm cảnh quan đặc biệt, Tài chính, dịch vụ thương mại, du lịch…).

Về cải tạo và tái thiết, tái cấu trúc đô thị, thành phố sẽ cải tạo, tái thiết đô thị (cải tạo tích cực, tái thiết thích ứng) khu vực trung tâm (CBD) gắn với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và hai bên sông; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử khu vực phố cổ (36 phố phường), phố cũ (phố Pháp).

Hà Nội cũng sẽ cải tạo, tái thiết khu vực hồ Tây và vùng phụ cận, khu vực di tích, di sản (Hoàng thành Thăng Long, Cổ Loa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và phụ cận,..). Cùng với đó, thành phố sẽ mở rộng cải tạo, tái thiết, tái cấu trúc các khu vực Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 3 và lan tỏa ra các khu vực đô thị và nông thôn trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng đô thị và đảm bảo môi trường, sinh kế của người dân, tạo dư địa, động lực phát triển.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ cải tạo, tái thiết đô thị xung quanh các ga đường sắt đô thị tạo thành các khu vực phát triển đô thị theo mô hình TOD như tổ hợp ga Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Gia Lâm, Giáp Bát… Quy hoạch định hướng bố trí quỹ đất cho sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô tại khu vực phía Nam (Ứng Hòa - Phú Xuyên).