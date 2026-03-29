Những dự án cao tốc sẽ thông xe dịp 30/4

Theo Lộc Liên | 29-03-2026 - 16:47 PM | Bất động sản

Nhiều đoạn cao tốc trọng điểm như Chí Thạnh - Vân Phong, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và một phần tuyến Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang được tăng tốc thi công, gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp thông xe, đưa vào khai thác dịp 30/4 năm nay.

Tại dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong , đoạn tuyến dài hơn 48 km đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk, áp lực tiến độ đang ở mức cao sau khi dự án chậm so với yêu cầu của Thủ tướng. Do đó, Bộ Xây vừa có văn bản phê bình, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương điều chuyển khối lượng khỏi các nhà thầu yếu kém để đảm bảo tiến độ chung.

Theo kế hoạch, toàn tuyến chính thức đưa vào khai thác trước ngày 15/4. Song song đó, hệ thống giao thông thông minh và trạm thu phí cũng được đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo đủ điều kiện vận hành thu phí trước ngày 30/4 tới.

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong. Ảnh: Phi Long.

Đến nay, dự án đã đạt hơn 95% giá trị hợp đồng. Trên công trường, hơn 600 kỹ sư, công nhân cùng hơn 200 máy móc thiết bị đang bám trụ thi công liên tục, hướng tới mục tiêu thông xe tuyến chính trong tháng 4 và hoàn thiện đồng bộ toàn dự án, bao gồm cả hầm Tuy An, vào tháng 6.

Không chỉ Chí Thạnh - Vân Phong, nhiều đoạn tuyến lân cận cũng đang dồn dập về đích. Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn , dài 88 km qua Quảng Ngãi và Gia Lai, hiện là dự án dài nhất trong 12 dự án thành phần giai đoạn 2021-2025. Tính đến trung tuần tháng 3, sản lượng thi công đã đạt gần 97%, dự kiến hoàn tất thủ tục bàn giao và vận hành tuyến chính vào ngày 15/4.

Ở đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, dài hơn 70 km qua Gia Lai, toàn bộ hai gói thầu xây lắp đã hoàn thiện và được Hội đồng kiểm tra Nhà nước chấp thuận nghiệm thu. Dự án hiện chỉ còn chờ Khu quản lý đường bộ III kiểm tra hiện trường trước khi đưa vào khai thác.

Điểm vào hầm Bình Đê trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: T.Trực.

Trong khi đó, cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài gần 62 km, đi qua Gia Lai và Đắk Lắk, đã đạt 99% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đang nỗ lực thi công để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu đưa toàn bộ tuyến chính vào khai thác từ đầu tháng 4.

Ở khu vực Tây Nguyên, tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 dài 117,5 km cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tại dự án thành phần 1, sản lượng thi công đã đạt 83%. Đáng chú ý, khoảng 20 km của dự án đã cơ bản hoàn thành 100% giá trị hợp đồng. Chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục nghiệm thu để đưa đoạn tuyến này vào khai thác trước ngày 30/4.

Theo Bộ Xây dựng, đến nay cả nước đã có gần 3.345 km đường bộ cao tốc được đưa vào khai thác. Trong năm nay, nhiều dự án mở rộng và nâng cấp sẽ tiếp tục được triển khai nhằm giảm tải, tăng cường an toàn giao thông trên các tuyến huyết mạch.

Về dài hạn, quy hoạch đến năm 2050 xác định mạng lưới cao tốc Việt Nam sẽ gồm 43 tuyến với tổng chiều dài khoảng 9.000 km. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhu cầu vốn đầu tư ước tính lên tới hơn 3,2 triệu tỷ đồng, tập trung cho trục dọc Bắc - Nam cùng hàng chục tuyến kết nối tại miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và khu vực phía Nam.

Ngay tuần tới, FLC sẽ đón tin vui lớn sau khi ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại ghế Chủ tịch Tập đoàn

Siêu dự án 2,8 tỷ USD ở cửa ngõ thành phố giàu nhất Việt Nam do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư đạt cột mốc quan trọng

Trình Chính phủ đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương trước 4/4

16:45 , 29/03/2026
Cận cảnh hơn 200km cao tốc Quảng Ngãi đến Đắk Lắk hoàn thành vẫn 'nằm chờ'

16:44 , 29/03/2026
Nộp thêm tiền, hàng trăm căn hộ và nhà thấp tầng sẽ được cấp sổ

13:52 , 29/03/2026
Loạt dự án nhà ở xã hội Hà Nội sắp mở bán, xuất hiện căn hộ giá dưới 1 tỷ đồng

13:52 , 29/03/2026

