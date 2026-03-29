Trình Chính phủ đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương trước 4/4

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2629 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương .

Một góc con đường ven sông Đồng Nai qua phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp các bộ, ngành liên quan tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương trong việc hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, trình Chính phủ để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI theo quy định (chậm nhất ngày 31/3 hoàn thiện hồ sơ Đề án).

Bộ Xây dựng trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai, tổ chức thẩm định, xem xét công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí loại I nếu đủ điều kiện trước ngày 31/3.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ Đề án, tổ chức thẩm định và lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương, hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trước ngày 4/4.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai trong quá trình hoàn thiện hồ sơ Đề án, bảo đảm chất lượng và tiến độ hồ sơ Đề án.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn chỉnh Đề án, hồ sơ theo quy định để trình tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.