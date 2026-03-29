Thủ tướng ra quyết định lớn với Đường sắt Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 theo định hướng phát triển thành mô hình Tập đoàn.

Mục tiêu xuyên suốt của Đề án là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp then chốt trong quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; từng bước làm chủ công nghệ lõi, tạo động lực phát triển công nghiệp đường sắt và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và thế giới.

Một trong những nội dung trọng tâm là chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty mẹ – công ty con sang Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Trong đó, công ty mẹ là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng công ty hiện tại.

Lộ trình chuyển đổi dự kiến hoàn thành trong năm 2026, nhằm tạo nền tảng để doanh nghiệp đủ năng lực tham gia các dự án đường sắt quy mô lớn, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao và các tuyến kết nối quốc tế.

Đề án cũng đặt mục tiêu tăng trưởng đáng chú ý, với giá trị sản lượng và doanh thu toàn Tổng công ty sau chuyển đổi tăng bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030.

Về nguồn lực, Chính phủ cho phép xây dựng phương án bổ sung vốn điều lệ từ ngân sách Nhà nước, nguồn tái đầu tư của doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác, nhằm nâng cao năng lực tài chính phục vụ đầu tư phát triển.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 6/2026. Đồng thời, Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý, khai thác và chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Các bộ, ngành liên quan cũng được giao phối hợp xây dựng cơ chế phát triển công nghiệp đường sắt, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời hoàn thiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ trong vận hành, bảo trì và cung cấp dịch vụ.

Theo quyết định này, việc cơ cấu lại không chỉ dừng ở tổ chức bộ máy mà còn bao gồm tái cấu trúc hoạt động sản xuất, kinh doanh, sắp xếp lại các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với chiến lược dài hạn.

Quá trình triển khai sẽ được giám sát chặt chẽ, với cơ chế báo cáo định kỳ 6 tháng/lần gửi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.



