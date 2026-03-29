Tỉnh lớn thứ 2 Việt Nam thu hút 273 dự án, vốn đầu tư lên tới 33 tỷ USD: Đón loạt "ông lớn" VinEnergo, FLC, Sun Group, FPT... đổ về

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 diễn ra ngày 28/3, UBND tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến đầu tư lên tới 850.000 tỷ đồng (hơn 33 tỷ USD).

Trong đó, 144 dự án được trao quyết định đầu tư với tổng vốn trên 230.000 tỷ đồng; 129 dự án ký kết MOU có tổng vốn dự kiến hơn 620.000 tỷ đồng.

Các dự án tập trung vào những lĩnh vực có tính lan tỏa cao như công nghiệp chế biến – chế tạo, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị, du lịch và logistics, phù hợp định hướng phát triển và tạo dư địa tăng trưởng mới cho địa phương.

Nổi bật trong nhóm được trao quyết định đầu tư là các dự án năng lượng và đô thị quy mô lớn như: cụm điện gió Hòn Trâu – Vĩnh Thuận của VinEnergo (hơn 53.000 tỷ đồng), khu đô thị – du lịch hồ Phú Hòa của liên danh Geleximco – Glexhomes – Phúc Lộc – CIENCO 8 (gần 22.000 tỷ đồng), cùng các dự án điện gió Vân Canh 1 và 2 (hơn 14.600 tỷ đồng)…

Một dự án nổi bật khác được chấp thuận là dự án Sân golf Đak Đoa do Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex, doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 36 lỗ golf, diện tích hơn 171 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.150 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn từ quý I/2026 đến quý IV/2029.

Ông Lê Doãn Linh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, đại diện chủ đầu tư nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án sân golf Đak Đoa, tổng vốn đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng.

Ở nội dung ký kết MOU, nhiều tập đoàn lớn cam kết nghiên cứu, đầu tư các dự án chiến lược, đáng chú ý như VinEnergo với danh mục năng lượng tái tạo 210.000 tỷ đồng; FLC với tổ hợp sân bay – logistics – du lịch – đô thị 150.000 tỷ đồng; Phú Tài với các dự án đa lĩnh vực 26.500 tỷ đồng; Sun Group với khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 20.000 tỷ đồng; Vĩnh Hiệp với hệ sinh thái cà phê và logistics 18.800 tỷ đồng; Đức Long Gia Lai với 14.800 tỷ đồng…

Bà Bùi Hải Huyền, Phó Tổng giám đốc thường trực Tập đoàn FLC, nhận biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án xây dựng mở rộng sân bay, logistics, dịch vụ du lịch, khu đô thị tại Gia Lai với vốn đầu tư 150.000 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện FPT đã tham gia lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tỉnh Gia Lai, bao gồm các lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể, theo nội dung công bố tại sự kiện, FPT sẽ đầu tư vào các dự án trọng điểm tại Gia Lai, gồm Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn, Trường Phổ thông liên cấp Pleiku và Khu công nghệ số tập trung Long Vân, với tổng vốn dự kiến khoảng 1.050 tỷ đồng.

Tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết: Tỉnh Gia Lai xác định mục tiêu chung phát triển giai đoạn 2026 - 2030 là đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân; xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Với không gian phát triển rộng và dư địa tăng trưởng lớn, tỉnh Gia Lai mời gọi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, hợp tác và triển khai các dự án trên các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh như: công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng sạch; du lịch, dịch vụ và đô thị hiện đại; nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và logistics; công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Tỉnh cũng kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, tầm nhìn chiến lược chủ động đăng ký trở thành doanh nghiệp tiên phong, cùng tỉnh dẫn dắt, kiến tạo và mở ra không gian phát triển mới.

Tỉnh Gia Lai có diện tích trên 21.500 km², lớn thứ hai cả nước và dân số hơn 3,5 triệu người, với 35 dân tộc cùng sinh sống. Với vị trí chiến lược nằm trên các trục kết nối chiến lược Đông - Tây và Bắc -Nam, Gia Lai giữ vai trò là cầu nối giữa duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, đồng thời là cửa ngõ ra biển Đông của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Cùng với đó, tỉnh còn sở hữu hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng, kết hợp giữa cao nguyên, trung du và ven biển. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các mô hình tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,2%, xếp thứ 28/34 địa phương cả nước và đứng thứ 3/6 trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 270.698 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 85,05 triệu đồng. Đáng chú ý, tỉnh đã thu hút được 192 dự án đầu tư, trong đó có 16 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 160.000 tỷ đồng - nằm trong nhóm địa phương có quy mô thu hút đầu tư lớn của cả nước. Cùng với đó, toàn tỉnh cũng ghi nhận hơn 3.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng mạnh cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ. Những kết quả này cho thấy, Gia Lai đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn và hiệu quả đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.



