Một công trình của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thiết lập kỷ lục về tốc độ xây dựng "thần tốc", kết nối trung tâm TP Hải Phòng với "đảo tỷ phú" 2,4 tỷ USD

Ngọc Lan | 29-03-2026 - 12:13 PM | Bất động sản

Cầu Hoàng Gia - cây cầu bắc qua sông Cấm được xây dựng nhanh nhất từ trước đến nay, vượt qua cầu Kiền, cầu Bính, cầu Hoàng Văn Thụ.

Cầu Hoàng Gia (hay còn gọi là cầu Máy Chai) bắc qua sông Cấm, được khởi công vào tháng 9/2023, với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng - dự án do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Sau nhiều tháng thi công, giữa tháng 3/2025 cầu Hoàng Gia được hợp long, ngày 15/7/2025 chính thức được thông xe.

Với thời gian xây dựng hoàn thành chỉ khoảng 22 tháng (chưa đầy 2 năm), cầu Hoàng Gia trở thành cây cầu bắc qua sông Cấm được xây dựng nhanh nhất từ trước đến nay. Thời gian xây dựng của cây cầu này vượt qua cầu Kiền (khoảng 28 tháng), cầu Bính (khoảng 32 tháng) và cầu Hoàng Văn Thụ (khoảng 33 tháng).

Cầu Hoàng Gia do Tập đoàn Vingroup đầu tư thông xe vào ngày 15/7/2025.

Cầu Hoàng Gia có chiều dài gần 2,2km, rộng 21m với 4 làn xe, cầu dẫn hai bên rộng 17,5m. Được thiết kế với ý tưởng "Cửa thế giới" (World Gateway Bridge), công trình nổi bật với hai tháp cầu độc đáo ngả về phía sông, tạo hình vòm cong như cánh cửa chào đón quốc tế và tiễn những chuyến tàu vươn ra thế giới.

Hình dáng mỗi tháp cầu được lấy cảm hứng từ hình tượng cánh chim vươn cao, thể hiện khát vọng phát triển của Hải Phòng.

Cây cầu rút ngắn thời gian di chuyển từ khu đô thị đảo Vũ Yên - nơi được ví như "đảo tỷ phú" của miền Bắc vào trung tâm TP Hải Phòng

Cây cầu có điểm đầu nằm trên đảo Vũ Yên, nối thẳng đến phố đi bộ công viên Vũ Yên, và điểm cuối giao với đường Lê Thánh Tông (phường Gia Viên, TP. Hải Phòng). Cây cầu rút ngắn thời gian di chuyển từ khu đô thị đảo Vũ Yên - nơi được ví như "đảo tỷ phú" của miền Bắc vào trung tâm TP Hải Phòng chỉ còn 5 phút.

Ngoài ra, Cầu Hoàng Gia còn kết nối thuận lợi với dự án giao thông như cầu Vũ Yên, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – Móng Cái, sân bay Cát Bi và hệ thống đường vành đai chiến lược kết nối vùng Đông Bắc Bộ.

Vì vậy, cầu Hoàng Gia góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Đông Nam của thành phố cảng - khu vực chiến lược nằm sát ranh giới hành chính giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, giúp mở rộng ảnh hưởng của Hải Phòng trên bản đồ kinh tế vùng Đông Bắc Bộ.


Ngọc Lan

An ninh Tiền tệ

