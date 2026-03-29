Cận cảnh hơn 200km cao tốc Quảng Ngãi đến Đắk Lắk hoàn thành vẫn 'nằm chờ'

Theo Nguyễn Gia/VTC News |
29-03-2026 - 16:44 PM |
Bất động sản
Diện mạo một đoạn cao tốc trọng điểm Hoài Nhơn - Quy Nhơn hơn 12.400 tỷ đồng.
Hiện tại đã cuối tháng 3/2026, hơn 214km đường đã hoàn thành thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong... nhưng vẫn chưa được đưa vào sử dụng. (Ảnh: Cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn)
Dù các chủ đầu tư như Ban QLDA 2, Ban QLDA 85, Ban QLDA 7… cùng các nhà thầu thi công cho biết đã hoàn tất thi công và sẵn sàng các điều kiện kỹ thuật. (Ảnh: Cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn)
Và đặc biệt, gần một tháng trước, sau chuyến thị sát tuyến cao tốc Bắc-Nam từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư và cơ quan liên quan huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu để đưa các đoạn tuyến vào khai thác trước ngày 10/3/2026. (Ảnh: Cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn)
Vướng mắc lớn nhất hiện nay được xác định vẫn nằm ở khâu thủ tục cuối cùng, khi các dự án đang chờ ý kiến của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và các thủ tục bàn giao tài sản dự án từ chủ đầu tư sang Cục Đường bộ Việt Nam..(Ảnh: Cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn)
Việc hơn 200km đường cao tốc vẫn chưa thể vận hành, khiến hàng trăm nghìn tỷ đồng ngân sách tiếp tục “đóng băng”. (Ảnh: Cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn)
Trong khi đó, người dân và doanh nghiệp vẫn phải “gồng mình” đi trên các tuyến quốc lộ quá tải, khiến chi phí vận tải tăng, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động mạnh là sự lãng phí nguồn lực rất lớn.(Ảnh: Cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn)
Tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk là “mảnh ghép” quan trọng trong trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đồng thời đóng vai trò kết nối chiến lược giữa miền Trung và Tây Nguyên.(Ảnh: Cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn)
Theo tính toán, nếu các đoạn tuyến này được đưa vào khai thác kịp thời, thời gian di chuyển từ Đắk Lắk đến Đà Nẵng sẽ rút ngắn xuống còn khoảng 3 giờ, thay vì hơn 6 giờ như hiện nay. (Ảnh: Cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn)
Đồng thời, lưu lượng phương tiện sẽ được phân bổ, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 - tuyến đường hiện hữu đang chịu áp lực lớn và nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: Cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn)
Trước đó, để công trình sớm hoàn thành, mặc dù gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết bất lợi, song các chủ đầu tư và nhà thầu đã nỗ lực tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên lễ, xuyên Tết với tinh thần vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió, qua đó từng bước đẩy nhanh tiến độ dự án. (Ảnh: Cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh)
Một số ý kiến người dân bày tỏ sự khó hiểu khi công trình đã hiện hữu, nhưng vẫn phải chờ đợi kéo dài. “Không biết vì sao mà đường làm xong lâu rồi vẫn chưa cho đi. Người dân thì mòn mỏi chờ đợi, nhất là hiện nay khi chi phí đi lại ngày càng tăng”, một người dân băn khoăn. (Ảnh: Cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh)
Người dân trong khu vực và khu vực lân cận đang trông ngóng những tuyến cao tốc được đưa vào vận hành trong thời gian sơm nhất có thể. (Ảnh: Cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh)
