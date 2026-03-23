Hà Nội sẽ có thêm khu đô thị 3.000 tỷ đồng cạnh siêu dự án Olympic của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Sở Tài chính Hà Nội vừa có thông báo mời nhà đầu tư quan tâm thực hiện Khu đô thị mới Liên Ninh, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì (nay thuộc xã Ngọc Hồi). Dự án sẽ chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu.

Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khu đô thị này khoảng 30 ha gồm công trình nhà ở, công viên, trường học..., với quy mô dân số khoảng 4.500 người. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 3.000 tỷ đồng.

Dự án được định hướng phát triển thành một khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm các hạng mục như công trình nhà ở, hệ thống cây xanh, trường học và các tiện ích công cộng.

Điểm đáng chú ý là vị trí của dự án nằm trong vùng kết nối chiến lược. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới các khu vực trọng điểm như công viên Yên Sở (cách khoảng 9 km) hay khu vực trung tâm hồ Hoàn Kiếm (khoảng 16 km). Đặc biệt, khu đô thị còn nằm gần khu vực quy hoạch ga Ngọc Hồi - một trong những đầu mối giao thông quan trọng trong tương lai, đồng thời tiếp giáp với khu đô thị thể thao Olympic.