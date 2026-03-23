Hà Nội sẽ có thêm khu đô thị 3.000 tỷ đồng cạnh siêu dự án Olympic của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

23-03-2026 - 20:12 PM | Bất động sản

Khu đô thị mới Liên Ninh tại xã Ngọc Hồi có diện tích 30 ha, vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng được đấu thầu chọn nhà đầu tư.

Sở Tài chính Hà Nội vừa có thông báo mời nhà đầu tư quan tâm thực hiện Khu đô thị mới Liên Ninh, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì (nay thuộc xã Ngọc Hồi). Dự án sẽ chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu.

Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khu đô thị này khoảng 30 ha gồm công trình nhà ở, công viên, trường học..., với quy mô dân số khoảng 4.500 người. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 3.000 tỷ đồng.

Dự án được định hướng phát triển thành một khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm các hạng mục như công trình nhà ở, hệ thống cây xanh, trường học và các tiện ích công cộng.

Điểm đáng chú ý là vị trí của dự án nằm trong vùng kết nối chiến lược. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới các khu vực trọng điểm như công viên Yên Sở (cách khoảng 9 km) hay khu vực trung tâm hồ Hoàn Kiếm (khoảng 16 km). Đặc biệt, khu đô thị còn nằm gần khu vực quy hoạch ga Ngọc Hồi - một trong những đầu mối giao thông quan trọng trong tương lai, đồng thời tiếp giáp với khu đô thị thể thao Olympic.

Thanh Phong

An ninh tiền tệ

Nhà đầu tư cần thoát hàng đang gia tăng, xuất hiện mức cắt lỗ khoảng 100-300 triệu đồng/sản phẩm

TS. Vũ Đình Ánh: Tỷ trọng BĐS có thể chiếm tới 30% nền kinh tế, cần chấm dứt cách nhìn "tài sản chết" và phân biệt đối xử tín dụng

Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án giao thông nghìn tỷ khắp Việt Nam, nối từ bầu trời đến mặt đất

Grand M trở thành tổng đại lý phân phối The Rey Edition

Tòa căn hộ cao cấp Greenluxy Home giữa thủ phủ Tây Đô sẵn sàng ký hợp đồng mua bán

Sun Group triển khai nhanh chóng thành hình trung tâm hội nghị APEC Phú Quốc

