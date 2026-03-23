Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án giao thông nghìn tỷ khắp Việt Nam, nối từ bầu trời đến mặt đất

Biến sân bay Phú Quốc thành cảng hàng không hiện đại bậc nhất thế giới, xây chuỗi hạ tầng giao thông phục vụ APEC

Nhận trọng trách "chủ nhà" APEC 2027, Phú Quốc đang đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ trên cả ba trục đường không, đường bộ và đường thủy. Sun Group tiếp tục là doanh nghiệp được ‘chọn mặt gửi vàng’ trong loạt dự án trọng điểm.

Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, hướng tới công suất 20 triệu hành khách mỗi năm trước thềm APEC 2027, đồng thời trở thành một trong những cảng hàng không hiện đại bậc nhất thế giới.

Nhà ga T2 Cảng HKQT Phú Quốc có thiết kế lấy cảm hứng từ cánh chim phượng hoàng, biểu trưng cho sự phát triển mạnh mẽ và tầm vóc quốc tế của ngành hàng không Việt Nam

Sân bay Phú Quốc mới có tổng diện tích 1.050 ha, bao gồm nhà ga hành khách T2 và nhà ga VIP, được tư vấn thiết kế bởi các đơn vị hàng đầu thế giới CPG Singapore và Artelia Airport (Pháp). Changi Airports International (CAI, đơn vị thuộc Changi Airport Group), sẽ đồng hành Sun Group trong quá trình phát triển và vận hành sân bay Phú Quốc theo chuẩn 5 sao, hướng tới mô hình "airport destination" (sân bay điểm đến), phục vụ APEC 2027.

Hạ tầng đường băng được mở rộng với đường cất hạ cánh số 1 dài 3.500 m và xây mới đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m, kết hợp hệ thống sân đỗ mở rộng hơn 120 vị trí, trong đó 71 vị trí kết nối trực tiếp với ống lồng hiện đại. Cảng sẽ đạt cấp 4E theo ICAO, đủ khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350, đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế hiện đại, chiến lược và đẳng cấp.

Sun Group cũng đang đẩy nhanh thi công tuyến ĐT 975 quy mô 10 làn xe, kết nối trực tiếp với Đại lộ APEC

Kết nối sân bay Phú Quốc cùng loạt công trình phục vụ APEC 2027, Sun Group là nhà thầu thi công tuyến ĐT 975 dài gần 18 km, quy mô 10 làn xe với nền đường rộng 62 m. Trục đường này kết nối trực tiếp với Đại lộ APEC dài 2,81 km, rộng 68 m, trong đó đoạn lấn biển gần 900 m dự kiến triển khai từ tháng 3/2026, hướng tới hoàn thành đồng bộ vào tháng 7/2027. Song song với tuyến ĐT 975, tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc (LRT) với tổng mức đầu tư 9.000 tỷ đồng do chính Sun Group đầu tư đang được gấp rút triển khai.

Dù liên tiếp đối mặt tình trạng thiếu hụt vật liệu, nhiên liệu và đặc biệt công tác GPMB khó khăn, tiến độ thi công cụm dự án APEC do Sun Group triển khai vẫn đang được thúc đẩy tối đa để kịp thời cho "siêu sự kiện" vào năm sau.

Không chỉ phục vụ APEC 2027, các công trình giao thông này còn định hình tương lai phát triển lâu dài của Phú Quốc và Việt Nam, nâng tầm hạ tầng, tăng sức hấp dẫn du lịch và củng cố vị thế quốc tế của đảo Ngọc.

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái: Trục kết nối chiến lược vùng Đông Bắc

Việc Sun Group được chọn cho các công trình hạ tầng quan trọng phục vụ APEC là kết quả của bảng thành tích đồ sộ trong lĩnh vực này. Tiêu biểu là trục Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái.

Vượt nhiều khó khăn trong thi công, Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái được hoàn thành trong thời gian thần tốc với chất lượng cao nhất

Được triển khai theo phương thức đối tác công – tư (PPP) và thi công bởi Tập đoàn Sun Group, cao tốc Vân Đồn – Móng Cái có tổng mức đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng, là dự án giao thông nổi bật với tốc độ triển khai ấn tượng, chỉ sau hơn 2 năm đã hoàn thành và thông xe.

Dự án có tổng chiều dài 80,23 km, quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, với vận tốc thiết kế đạt 120 km/h. Đây là một trong số ít tuyến cao tốc trên thế giới được đầu tư hệ thống chiếu sáng đồng bộ, đồng thời sở hữu 35 cây cầu vượt biển và sông suối dọc tuyến chính. Công trình hoàn thành đã đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh có số km đường cao tốc lớn nhất cả nước với 176km.

Trước đó, Sun Group cũng là đơn vị đồng hành triển khai tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn dài 100km, với mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng.

Trục cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái kết nối cùng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Móng Cái chỉ còn hơn 3 giờ, đồng thời tạo hành lang thương mại, logistics và kết nối quốc tế tới Trung Quốc, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và biên mậu phía Bắc.

Cảng HKQT Vân Đồn – Mở đường cho tư nhân tham gia vào hạ tầng hàng không

Khánh thành năm 2018, sân bay Vân Đồn ghi dấu là sân bay đầu tiên tại Việt Nam được doanh nghiệp tư nhân đầu tư và vận hành hoàn toàn. Sun Group tiếp tục chứng minh năng lực vượt trội khi hoàn thành dự án chỉ sau khoảng 2 năm thi công.

Cảng HKQT Vân Đồn được hoàn thành thần tốc sau khoảng 2 năm thi công

Dự án cảng hàng không có tổng vốn đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng, là sân bay quốc tế đạt cấp 4E, công suất 2,5 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa/năm. Đường băng sân bay dài 3,6km, thiết kế bê tông 2 lớp, được trang bị hệ thống đèn hiệu, dẫn đường hạ cánh tự động của Mỹ, châu Âu, hệ thống khay trả tự động iLane của Đức, hạ tầng thông tin của Mỹ hay ghế ngồi phòng chờ từ Tây Ban Nha… Sân bay có thể đón các loại máy bay hiện đại bậc nhất thế giới, bao gồm những dòng thân rộng như Boeing 787, Airbus A350.

Kể từ khi đi vào khai thác, cảng HKQT Vân Đồn đã trở thành cửa ngõ quan trọng kết nối Quảng Ninh với các điểm đến quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế – du lịch địa phương.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long – Cảng tàu khách quốc tế chuyên biệt đầu tiên

Đón hàng nghìn khách tàu biển quốc tế mỗi năm, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cũng là công trình đã góp phần đưa Quảng Ninh từng bước trở thành trung tâm du lịch biển đảo tầm quốc tế.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là cửa ngõ quan trọng đón dòng khách du lịch biển quốc tế cao cấp đến Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

Cũng được đầu tư bởi Sun Group, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long có tổng vốn đầu tư 1.032 tỷ đồng, được thi công chỉ hơn 1 năm với nhiều hạng mục: cầu cảng, cầu dẫn, bến thuyền quốc tế và bến nội địa, nhà ga hành khách, nhà công vụ của cơ quan chức năng. Đây là cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam có thể đón tàu có tải trọng tới 225.000 GRT, với tổng số người lên đến 8.460, phục vụ được 2 tàu đậu cùng lúc.

Giao thông được ví như "mạch máu" của nền kinh tế, muốn phát triển, hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Hàng loạt các công trình giao thông được kể trên đang cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của khu vực tư nhân trong việc dẫn dắt đầu tư hạ tầng và tái cấu trúc không gian phát triển. Đơn cử như Sun Group, doanh nghiệp này vừa được giao thêm trọng trách nhà đầu tư xây dựng hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết (gần 4.000 tỷ đồng) và được Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương tiếp nhận hồ sơ quy hoạch sân bay Côn Đảo…

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh, hạ tầng đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn, nếu không có cơ chế huy động hiệu quả thì khó có thể triển khai. Trong bối cảnh đó, hợp tác công tư được xem là giải pháp then chốt để thúc đẩy phát triển đột phá về hạ tầng.