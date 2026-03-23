Sun Group triển khai nhanh chóng thành hình trung tâm hội nghị APEC Phú Quốc

Song song, dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc cũng đang tăng tốc trên nhiều hạng mục then chốt, cho thấy năng lực triển khai đồng bộ và quyết liệt của Sun Group trong việc kiến tạo hạ tầng quy mô lớn, sẵn sàng cho APEC 2027. Tại cụm dự án Tổ hợp đa chức năng APEC, các hạng mục chính đã bước vào giai đoạn hoàn thiện kết cấu và chuyển sang thi công kỹ thuật.

Trung tâm hội nghị và triển lãm đã đạt hơn 90% phần kết cấu thô. Đáng chú ý, hạng mục kết cấu thép mái quy mô lớn đã lắp dựng được 12/13 nhịp trục U, cho thấy tiến độ thi công đang bám sát kế hoạch đề ra, bất chấp yêu cầu kỹ thuật phức tạp của công trình mang tầm quốc tế.

Khu vực nhà hát đa năng hiện đã hoàn thành khoảng 80% phần kết cấu bê tông cốt thép, đồng thời bắt đầu triển khai hệ thống cơ điện (MEP), bước quan trọng để đưa công trình tiến gần hơn tới giai đoạn hoàn thiện.

Theo kế hoạch, toàn bộ phần mặt ngoài của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10/2026, trước khi bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, hướng tới mốc hoàn thành tổng thể vào đầu năm 2027, sẵn sàng cho APEC.

Phối cảnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm với phần mái uốn cong lấy cảm hứng từ sóng nước Phú Quốc.

Song song với đó, chỉ hơn 9 tháng xây dựng, dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc cũng đang được đẩy mạnh thi công trên nhiều hạng mục then chốt.

Đường cất hạ cánh số 2 ghi nhận tiến độ bê tông xi măng đạt 58% đối với lớp M150/25, trong khi lớp chất lượng cao M350/45 đã bắt đầu triển khai. Tại nhà ga hành khách T2, kết cấu phần thô đã đạt 85% và chính thức bước sang giai đoạn lắp dựng kết cấu thép mái từ đầu tháng 3/2026.

Đặc biệt, nhà ga VIP, công trình mang tính biểu tượng cho việc đón tiếp nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao đã hoàn thành 100% phần kết cấu thô, với kết cấu mái đạt 60%, cho thấy tốc độ triển khai vượt kỳ vọng. Tập đoàn Sun Group cũng bắt tay cùng Aedas Interiors (Singapore), thuộc tập đoàn Aedas và HOK, các đơn vị kiến trúc và quy hoạch lớn trên thế giới thiết kế nội thất nhà ga T2 và nhà VIP theo quy chuẩn hiện đại và cao cấp bậc nhất.

Từ trên cao có thể thấy nhà biểu diễn đa năng đang được xây dựng đến từng chi tiết sân khấu, khán đài.

Trong bối cảnh các công trình APEC tại Phú Quốc đang tăng tốc thi công, Tập đoàn Sun Group chính thức bắt tay Changi Airports International để quản lý và vận hành sân bay Phú Quốc. Theo thỏa thuận ký kết, Changi Airports International sẽ trực tiếp tham gia quản lý và vận hành sân bay Phú Quốc. Điều này đồng nghĩa sân bay của đảo Ngọc sẽ được vận hành theo hệ tiêu chuẩn đã làm nên tên tuổi của Changi Airport tại Singapore, sân bay nhiều năm liền được xếp hạng hàng đầu thế giới về trải nghiệm hành khách.

Việc đồng thời triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao và tiến độ gấp rút không chỉ cho thấy năng lực thi công và tổ chức của Sun Group, mà còn phản ánh quyết tâm đưa Phú Quốc trở thành điểm đến đủ năng lực đăng cai các sự kiện quốc tế hàng đầu.

Kết cấu thép mái nhà ga T2 Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc tập hợp tại công trình.

Từ một đảo du lịch nghỉ dưỡng, Phú Quốc đang từng ngày định hình vai trò mới, một trung tâm hội nghị, sự kiện và giao thương mang tầm khu vực, với hệ sinh thái hạ tầng hiện đại được kiến tạo đồng bộ.