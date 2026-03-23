Chủ đầu tư chạy đua hỗ trợ lãi suất kích cầu thanh khoản, giá BĐS khó có thể giảm giá sâu

Tại Hội thảo “Lãi suất và cơ hội đầu tư bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới” diễn ra chiều 23/3, TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Bất động sản Việt Nam cũng cho rằng thị trường đang có sự thay đổi rõ rệt về xu hướng đầu tư. Trước những biến động của lãi suất, nhiều chủ đầu tư đã nhanh chóng đưa ra chính sách hỗ trợ như ưu đãi lãi suất, ân hạn nợ 3-5 năm nhằm kích cầu.

Thị trường đang có sự thay đổi rõ rệt về xu hướng đầu tư: Người mua ưu tiên sản phẩm chất lượng cao, hạ tầng tốt, không gian sống tốt hơn. Các dự án nhỏ lẻ, chật hẹp dần kém hấp dẫn. Nhu cầu mua để ở và đầu tư dài hạn tăng lên. Đây là xu hướng tất yếu khi nền kinh tế thay đổi và niềm tin thị trường được củng cố từ các chính sách vĩ mô.

Cũng theo ông Đính, về giá cả, chưa có cơ sở để giảm sâu. Để thị trường phát triển bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa nguồn vốn (như trái phiếu), giảm phụ thuộc tín dụng ngân hàng. Doanh nghiệp cần tối ưu chi phí, còn nhà đầu tư nên giữ tâm lý bình tĩnh, nắm bắt cơ hội trong chu kỳ phát triển mới.



Toàn cảnh hội thảo.

Ở góc độ ngân hàng, ông Nguyễn Khánh Phúc, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng cá nhân, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho biết các tổ chức tín dụng hiện đang triển khai nhiều gói vay linh hoạt, đa dạng nhằm phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của khách hàng. Tại thời điểm hiện tại, lãi suất thả nổi bình quân dao động khoảng 13,4 - 13,8%/năm.

Theo ông, câu hỏi “điều kiện vay có khó hay không” thực chất không nằm ở mức độ dễ hay khó, mà phụ thuộc vào việc khách hàng có đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tín dụng hay không. Trong mọi bối cảnh, ngân hàng không thể “mở van” tín dụng đại trà, mà việc phê duyệt khoản vay luôn dựa trên các nguyên tắc cơ bản.

Cụ thể, khách hàng cần đảm bảo các điều kiện như: có thu nhập ổn định và chứng minh được khả năng trả nợ; dòng tiền tương lai đủ để thực hiện nghĩa vụ tài chính; tài sản bảo đảm hợp pháp, đủ giá trị và hồ sơ pháp lý đầy đủ; đồng thời có lịch sử tín dụng tốt, không phát sinh nợ xấu và đáp ứng các tiêu chuẩn về nhân thân theo quy định. Đây là những tiêu chuẩn cốt lõi, được áp dụng xuyên suốt trong mọi chu kỳ tín dụng.

Đáng chú ý, thị trường hiện không chỉ xoay quanh câu chuyện lãi suất. Nhiều chủ đầu tư đã triển khai các chính sách hỗ trợ lãi suất với mức độ mạnh hơn trước. Nếu như trước đây thời gian hỗ trợ thường kéo dài 1 - 2 năm, thì hiện nay đã xuất hiện các dự án áp dụng ưu đãi lên tới 5 năm, qua đó giảm đáng kể áp lực tài chính ban đầu cho người mua nhà.

Về phía ngân hàng, các sản phẩm tín dụng cũng được thiết kế theo hướng giãn áp lực trả nợ. Thời hạn vay vốn, vốn phổ biến ở mức 10 - 20 năm trước đây, nay có thể kéo dài tới 35 năm, thậm chí 40 năm. Thời gian ân hạn gốc cũng được mở rộng từ mức 12 - 24 tháng lên 36 tháng, thậm chí tới 60 tháng tại một số ngân hàng. Những điều chỉnh này nhằm hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn đầu, đặc biệt khi thu nhập chưa ổn định hoặc đang trong chu kỳ đầu tư.

Trong bối cảnh thông tin ngày càng minh bạch, người tiêu dùng được đánh giá là ngày càng chủ động và am hiểu hơn. Việc mua nhà – một trong những quyết định tài chính quan trọng nhất hiện không chỉ dựa vào cảm tính, mà được cân nhắc trên cơ sở tính toán dòng tiền, lựa chọn gói lãi suất phù hợp và đánh giá khả năng trả nợ trong các kịch bản biến động lãi suất.



