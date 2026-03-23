Khách ngoại ùn ùn đổ về Phú Quốc trước APEC: Cơ hội cho giới đầu tư

Đảo Ngọc ngày càng "níu chân" khách ngoại

Chị Anna Starikova (Nga) đã dành trọn 10 ngày tại Nam Phú Quốc để vừa làm việc từ xa, vừa tận hưởng sự bình yên của hòn đảo. Thay vì nhịp sống ồn ào nơi phố thị, buổi sáng của chị bắt đầu bằng việc mở laptop giữa tiếng sóng và nắng gió. Chị hào hứng chia sẻ: "Phú Quốc thực sự là nơi dễ chịu và thân thiện. Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời và chắc chắn sẽ quay lại".

Sự bùng nổ khách quốc tế đến Phú Quốc thể hiện qua những con số. Theo dữ liệu công bố bởi nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, trong năm 2025, lượng tìm kiếm lưu trú tại Phú Quốc từ khách quốc tế đã tăng 49% so với cùng kỳ, cao nhất trong số các điểm đến Việt Nam. Năm 2025, Phú Quốc đón gần 1,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Giai đoạn cao điểm Tết từ 1/1 đến 19/2/2026, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đón 2.044 chuyến bay quốc tế, có ngày đón tới 47-50 chuyến bay quốc tế - mức khai thác cao nhất kể từ khi sân bay đi vào hoạt động năm 2012.

Ngoài thế mạnh về khí hậu và cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái du lịch đa dạng trải nghiệm cùng hạ tầng ngày một hoàn thiện cũng giúp Phú Quốc không chỉ thu hút khách đến lưu trú, nghỉ dưỡng dài ngày mà còn đến đầu tư kinh doanh, lập nghiệp.

Anh Fabl Belek, chủ nhà hàng Istanbul Beach Club tại bãi Kem, là một trong những ví dụ điển hình. Sau gần 10 năm làm việc, anh cảm thấy quyết định gắn bó lâu dài với mảnh đất này là hoàn toàn đúng đắn. Hoạt động kinh doanh ăn uống của anh được hưởng lợi trực tiếp từ thị trường du lịch đang tăng trưởng mạnh, lượng khách tăng lên mỗi năm.

"Không khí tại nhà hàng của tôi luôn sôi động với sự góp mặt của các du khách đến từ nhiều quốc gia, tựa như một ‘Liên Hợp Quốc thu nhỏ’. Tôi tin rằng APEC 2027 sẽ tạo ra sự bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa về lượng khách du lịch, giúp cho ngành kinh doanh dịch vụ ở đây thực sự cất cánh", anh Fabl chia sẻ.

Dòng khách quốc tế với mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài ngày đã tạo ra nguồn cầu ổn định cho các hoạt động kinh doanh du lịch, biến đảo Ngọc thành "tọa độ" của giới đầu tư. Minh chứng rõ nét nhất là tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), nơi nhiều người nói vui là "Tây nhiều hơn ta" với tỷ lệ lấp đầy shophouse ghi nhận mức tăng trưởng thần tốc từ 20% lên 72% trong giai đoạn 2023-2025 và các căn hộ cho thuê luôn lấp đầy ở mức 90 – 100%.

"Địa điểm" của giới đầu tư, kinh doanh

Từ một hòn đảo biệt lập, hoang sơ với hạ tầng du lịch hạn chế, Phú Quốc đã chuyển mình thành đô thị biển năng động, với hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh bậc nhất Việt Nam. Đặc biệt, sự xuất hiện của Sun Group và các công trình biểu tượng như tổ hợp giải trí Sun World Hon Thom, kiệt tác kiến trúc Cầu Hôn, hay các show diễn nghệ thuật quy mô lớn đã biến Nam đảo thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Sự phát triển càng mạnh mẽ khi Phú Quốc bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng đồng bộ trước thềm APEC 2027 với hàng loạt dự án chiến lược như Trung tâm Hội nghị APEC, mở rộng đường tỉnh 975, đầu tư tuyến tàu điện đô thị (LRT), nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đặc biệt là sự xuất hiện của hãng bay Sun PhuQuoc Airways. Nhờ sự bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng và dịch vụ, Phú Quốc liên tiếp ghi dấu ấn trên các bảng xếp hạng du lịch, góp phần củng cố sức hút của đảo Ngọc.

Đáng chú ý, du lịch Phú Quốc không chỉ tăng trưởng về lượng khách mà còn ghi nhận bước chuyển rõ rệt về thời gian lưu trú. Thay vì những chuyến đi ngắn ngày, nhiều du khách quốc tế chọn ở lại nhiều ngày để hòa mình vào nhịp sống trên đảo và tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái giải trí - ẩm thực đa dạng. Bên cạnh các dịch vụ kinh doanh siêu thị, nhà hàng, quán ăn, cà phê, khách sạn mini…, thì dòng căn hộ cho thuê cũng đang hưởng lợi lớn.

Theo anh Nguyễn Công Tuấn, đại diện một đơn vị vận hành cho thuê căn hộ tại tòa The Sea, dự án Sun Grand City Hillside Residence, gần đây tỷ lệ khách lưu trú từ 3 đêm trở lên chiếm phần lớn, thậm chí nhiều nhóm khách ở dài ngày từ 7 đến 20 đêm, tỷ lệ lấp đầy luôn đạt 85-99%. Đây cũng là bức tranh chung của các tòa căn hộ tại Sunset Town.

Nhằm đón đầu xung lực tăng trưởng mới của du lịch Phú Quốc hậu APEC 2027, giới đầu tư đang ráo riết săn tìm các dự án căn hộ nằm trong hệ sinh thái hoàn chỉnh để tối ưu dòng khách. Nổi bật là The Sunset - phân khu tiếp theo của tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence với tầm nhìn panorama ôm trọn nhịp sống sôi động của Thị trấn Hoàng Hôn. Trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú, tầm nhìn đắt giá này chính là lợi thế cạnh tranh cốt lõi, tạo tiền đề để các chủ sở hữu thiết lập mức giá thuê vượt trội so với thị trường.

Thực tế cho thấy, việc đăng cai APEC luôn tạo sự bùng nổ lượng khách du lịch cho các điểm đến. Điển hình là tại Gyeongsang Bắc (Hàn Quốc), địa điểm tổ chức APEC 2025, lượng khách quốc tế trong quý 4/2025 đã tăng 20% so với cùng kỳ. Du lịch Phú Quốc giai đoạn hậu APEC 2027 cũng hứa hẹn bứt phá tương tự, mở ra cơ hội khai thác bất động sản cho thuê, đặc biệt là những dự án có vị trí "trung tâm của trung tâm" và dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái đẳng cấp của Sun Group như căn hộ The Sunset.