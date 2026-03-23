Giai đoạn 2 LICOGI 18 Riverside: Tọa độ đắt giá giữa 2 bên cầu sông Hàn

Trong bối cảnh Tây Hải Phòng bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, việc mở rộng không gian đô thị kết nối trực tiếp với trung tâm hành chính mới đã định vị lại giá trị của toàn khu vực.

Xung lực từ hạ tầng và bài toán quy hoạch "hướng tâm"

Thực tế thị trường bất động sản Hải Phòng những năm qua chứng minh một quy luật bất biến: Ở đâu có cầu nối và đại lộ, ở đó có sự bứt phá về giá trị. Nhìn từ sức nóng của khu vực Thủy Nguyên khi cầu Hoàng Văn Thụ hoàn thành, giới đầu tư đang nhìn thấy một kịch bản tương tự lặp lại tại dải đô thị phía Tây – nơi khu đô thị LICOGI 18 Riverside đang nắm giữ vị trí tâm điểm với giai đoạn 2 vừa được ra mắt. Việc sở hữu quỹ đất chạy dọc bờ sông Hàn không chỉ mang lại giá trị cảnh quan mà còn là lợi thế "vượng tài" mà giới thượng lưu luôn săn đón.

Vị thế đắt giá của dự án nằm ở khả năng kết nối trực diện giữa hai đầu cầu Sông Hàn. Đây không chỉ là một nút giao thông đơn thuần mà là "mạch máu" kết nối lõi đô thị cũ với trung tâm hành chính mới của thành phố. Khi khoảng cách di chuyển đến các khu công nghiệp trọng điểm được rút ngắn xuống chỉ còn 10-15 phút, LICOGI 18 Riverside Giai đoạn 2 nghiễm nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu cho đội ngũ chuyên gia và nhân sự chất lượng cao. Sự xuất hiện của giai đoạn 2 ngay đầu năm 2026, thời điểm hạ tầng các trục đường nhánh và hệ thống chiếu sáng đô thị xung quanh cầu Sông Hàn hoàn thiện, đã biến dự án thành "mặt tiền" danh giá của cả khu vực.

Vị trí đắt giá giữa tọa độ đa kết nối của LICOGI 18 Riverside (Ảnh: LICOGI 18 Riverside)

Theo định hướng phát triển đô thị tầm nhìn 2030, quỹ đất ven sông tại Hải Phòng đang ngày càng cạn kiệt. Việc khai thác không gian đô thị hướng tâm, lấy dòng sông làm trục cảnh quan chủ đạo đã đưa LICOGI 18 Riverside vào danh mục "hàng hiếm". Giới chuyên gia nhận định, khi hạ tầng giao thông liên vùng tiếp tục bứt tốc, giá trị của những dự án có pháp lý minh bạch và vị trí chiến lược như tại đây sẽ sớm thiết lập một mặt bằng giá mới, tương xứng với tiềm năng của một siêu đô thị.

Giải mã sức hút từ "phiên bản nâng cấp" và giá trị thực tế

Tiếp mạch thành công vang dội từ Giai đoạn 1 – nơi các bảng hàng đã nhanh chóng tìm được chủ nhân nhờ sự tin tưởng vào tiến độ và chất lượng thi công – Giai đoạn 2 LICOGI 18 Riverside được giới thiệu như một "phiên bản nâng cấp" toàn diện. Với quy hoạch trên tổng diện tích 85 ha nhưng mật độ xây dựng thấp chỉ ở mức 30%, dự án ưu tiên tối đa cho hệ thống công viên cây xanh ven sông và mặt nước, kiến tạo nên một hệ sinh thái sống thượng lưu, hài hòa giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại giữa lòng phố thị phồn vinh.

Điểm khác biệt của Giai đoạn 2 nằm ở quỹ hàng ôm trọn lõi cảnh quan và hệ thống tiện ích nội khu đã bắt đầu hiện hữu rõ nét, từ hệ thống điện đường, thoát nước đến vỉa hè được lát đá cao cấp. Các phân lô đất nền Shophouse và biệt thự được tính toán kỹ lưỡng về diện tích và mặt tiền, tạo điều kiện tối ưu để chủ sở hữu tự do kiến tạo những công trình mang dấu ấn cá nhân nhưng vẫn đảm bảo sự hài hòa trong tổng thể quy hoạch.Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ven sông ngày càng trở nên khan hiếm và đắt đỏ, việc LICOGI 18 Riverside vẫn duy trì được không gian xanh rộng lớn là một nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư nhằm giữ vững giá trị "sống sạch – sống chất" cho cư dân.

Xét về góc độ kinh tế, các lô đất nền shophouse và biệt thự tại Giai đoạn 2 sở hữu tiềm năng khai thác đa dạng nhờ quy hoạch phân lô thông minh. Với mặt tiền rộng rãi và hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện đến tận cửa, các lô đất tại đây không chỉ đáp ứng xu hướng "sống sạch - sống chất" ven sông mà còn là mặt bằng lý tưởng cho các loại hình dịch vụ, thương mại phục vụ tệp khách hàng thượng lưu trong tương lai., thu hút dòng tiền từ cư dân toàn khu vực. Đây là yếu tố then chốt giúp bất động sản giữ giá và tăng trưởng bền vững ngay cả khi thị trường có sự điều chỉnh.

Vị thế đắt giá ôm trọn cầu Hàn của LICOGI 18 Riverside

Đặc biệt, sự minh bạch về pháp lý và uy tín từ chủ đầu tư LICOGI 18 chính là "chốt chặn" an toàn cho dòng vốn của nhà đầu tư. Việc sở hữu sổ đỏ từng lô cùng hạ tầng đã hiện hữu rõ nét giúp xóa bỏ mọi lo lắng về rủi ro về quyền sở hữu. Khi các nhịp cầu Sông Hàn đã nhịp nhàng nối những bờ vui, việc sở hữu một sản phẩm tại LICOGI 18 Riverside không chỉ là sở hữu một tài sản bất động sản cao cấp, mà là nắm bắt cơ hội tại "vùng trũng" giá trước khi toàn bộ hạ tầng xung quanh chính thức về đích.

Có thể khẳng định, sự xuất hiện của Giai đoạn 2 LICOGI 18 Riverside chính là lời giải cho chiến lược đầu tư an toàn và hiệu quả trong năm 2026. Với những ưu thế vượt trội về vị trí, quy hoạch và tiềm năng khai thác, dự án chắc chắn sẽ tiếp tục khẳng định vị thế "trái tim" của đô thị bên sông, trở thành một trong những điểm sáng bậc nhất trên bản đồ bất động sản khu vực phía Bắc.

