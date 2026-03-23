Ngay tháng sau, Sun Group dự kiến triển khai dự án 7.300 tỷ tại nơi được mệnh danh “lạnh nhất Việt Nam”

Theo Báo Lạng Sơn, Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư thời gian qua gặp một số vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý, khiến tiến độ có thời điểm chậm so với kế hoạch.

Trước thực tế này, ngay đầu tháng 2/2026, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp làm việc với nhà đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn. Sau cuộc làm việc, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát hướng tuyến, khảo sát thực địa, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Với cách tiếp cận đó, dự kiến trong tháng 4/2026, dự án sẽ được triển khai các hạng mục liên quan. Trong đó, tuyến cáp treo (hạng mục quan trọng nhất) sẽ được ưu tiên thực hiện đầu tiên. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Được biết, dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2018 với tổng diện tích hơn 692 ha, gồm 3 phân vùng. Đến tháng 4/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư của dự án là hơn 7.350 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 3/2, lãnh đạo tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tập đoàn Sun Group, trao đổi các nội dung liên quan đến dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Sun Group đã trình bày khái quát phương án quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, được chia thành 3 phân khu gồm Xuân Mãn, Phặt Chỉ và Mẫu Sơn. Đồng thời, trình bày phương án ga cáp treo và các quần thể công trình phát triển dọc tuyến cáp, gồm: Khu cáp treo, khu tâm linh, khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng và khu thương mại - dịch vụ…

Đại diện Tập đoàn Sun Group cũng cho biết dự án sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn, tập trung thi công hệ thống cáp treo và các quần thể du lịch, vui chơi, giải trí. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 gồm tuyến cáp treo và khu tâm linh trên đỉnh Mẫu Sơn dự kiến khởi công ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Lãnh đạo Sun Group cam kết đẩy nhanh tiến độ, triển khai dự án đúng lộ trình.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh Mẫu Sơn là khu vực giàu tiềm năng, sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo và bản sắc văn hóa đặc trưng, thuận lợi để phát triển du lịch. Tỉnh Lạng Sơn mong muốn, Sun Group khẩn trương triển khai các bước tiếp theo của dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn theo kế hoạch đã được phê duyệt, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Tỉnh Lạng Sơn mong muốn dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn sớm được triển khai và đưa vào hoạt động. Đồng thời cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để dự án thực hiện đúng tiến độ.

Được biết, Mẫu Sơn là một vùng núi thuộc tỉnh Lạng Sơn, nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, cách thành phố Lạng Sơn (cũ) khoảng 30 km. Mẫu Sơn được biết đến với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, gồm rừng nguyên sinh, suối và thác nước.

Khu du lịch Mẫu Sơn bao gồm một quần thể khoảng 80 ngọn núi lớn, nhỏ. Các đỉnh núi cao nhất là Phia Pò (Núi Cha) cao 1.541m, đỉnh Phia Mè (Núi Mẹ) cao 1.520m.

Với độ cao trung bình khoảng 800 - 1.000m so với mực nước biển, Mẫu Sơn có khí hậu mát mẻ quanh năm, mang đậm nét đặc trưng của vùng núi cao. Vào mùa đông, khu vực này thường xuất hiện băng giá và tuyết rơi, tạo điểm nhấn cảnh quan và thu hút du khách. Đây cũng là khu vực thường xuyên ghi nhận mức nhiệt thấp nhất cả nước.



