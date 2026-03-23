Từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên, nơi này sắp làm cao tốc 25.000 tỷ do Sun Group đề xuất

Theo Đảng Bộ tỉnh Quảng Ngãi, mới đây, tại phường Kon Tum, lãnh đạo tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2026.

Tại phiên họp đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng, trong đó Sở Xây dựng được giao sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện các dự án: Xây dựng tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 24, đoạn Km32 - Km89+513.

Được biết, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum nằm trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với chiều dài 136 km, thực hiện trước năm 2030. Tuyến dự kiến thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh, chiều rộng nền đường 22 - 24,7m, tốc độ thiết kế 80 - 100 km/h, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 44.000 tỷ đồng.

Tuyến được xác định là trục giao thông chiến lược, tạo hành lang kết nối Đông - Tây, giúp mở rộng không gian và khai thác triệt để dư địa phát triển cho tỉnh Quảng Ngãi.

Khi hoàn thành, tuyến sẽ trực tiếp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai đô thị lớn nhất tỉnh, giảm chi phí logistics và thúc đẩy tăng trưởng toàn diện các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và du lịch, dịch vụ.

Theo Bộ Xây dựng, mới đây Văn Phòng Chính Phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu đề xuất của Sun Group về đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum (đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen).

Trước đó, ông Đặng Minh Trường đã ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho phép nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum (đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen).

Theo đề xuất, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 82 km, đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Điểm đầu tại Km0+000, kết nối với Cao tốc Bắc – Nam phía Đông thuộc địa phận xã Nguyễn Nghiêm. Điểm cuối tại Km82+000 thuộc khu vực Măng Đen.

Tuyến cao tốc được đề xuất đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường từ 22–24,75 m. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 25.100 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức PPP với hợp đồng BT.

Theo doanh nghiệp, nếu được chấp thuận nghiên cứu đầu tư, Sun Group sẽ huy động nguồn lực, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tiến độ dự án.

Còn đoạn cuối tuyến Măng Đen - Đăk Hà, dài khoảng 54 km, 4 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 18.900 tỷ đồng dự kiến được tỉnh Quảng Ngãi triển khai theo hình thức đầu tư công, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Năm 2026, Quảng Ngãi dự kiến cũng sẽ triển khai dự án cải tạo, nâng cấp QL24, đoạn Km32 - Km89+513. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.350 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 2.000 tỷ đồng và ngân sách tỉnh bố trí 350 tỷ đồng.

Đến nay, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã hoàn thành lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, làm cơ sở để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt và giao chủ đầu tư triển khai dự án.

Trước khi sáp nhập, Kon Tum là địa phương nằm ở phía bắc Tây Nguyên. Còn Măng Đen là thị trấn thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cách thành phố Kon Tum khoảng 60 km và được mệnh danh là "Đà Lạt thứ 2" của Tây Nguyên. Được biết, giai đoạn 2020-2021, Măng Đen từng diễn ra tình trạng "sốt đất", kéo theo nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng nhà ở. Năm 2023, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) kiến nghị thu hồi 151 trường hợp, với diện tích trên 102.000 m2, đã được giao quản lý không thu tiền sử dụng đất trái quy định.



