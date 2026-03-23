Chuyển mục đích một phần đất không phải tách thửa

23-03-2026 - 11:00 AM | Bất động sản

Ông Huỳnh Phan (Tây Ninh) có 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vườn 600 m2 và 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn 100 m2.

Thửa đất ở nông thôn nằm trong thửa đất vườn theo bản đồ địa chính, nhưng được cấp 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giờ ông Phan muốn chuyển mục đích sử dụng thêm 50 m 2 đất vườn sang đất ở nông thôn vào sát thửa đất ở nông thôn đã được cấp, vậy ông có phải thực hiện thủ tục tách thửa đất không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai quy định: Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì không bắt buộc thực hiện tách thửa.

Đề nghị ông nghiên cứu quy định và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết. 

PV

Báo Chính phủ

5 phút đi thăm 3 dự án nhà ở xã hội "hot" bậc nhất TP.HCM: Nơi có tiện ích như resort, nơi tỷ lệ chọi cao hơn thi đại học

Dự án đường sắt tốc độ cao 153.000 tỷ đồng, nối hai đại đô thị của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được đề xuất hưởng ưu đãi từ gói tín dụng 500.000 tỷ

Đề xuất cho phép bù trừ chi phí nhiên liệu nhằm gỡ khó cho nhà thầu

Tăng tốc dòng vốn đầu tư công đến chân công trình

Lâu đài gần 100 tuổi giữa phố ở TPHCM bất ngờ gây sốt

Phía sau chuyện phát triển Metro và cách người mua nhà lựa chọn nơi làm việc, sinh sống

