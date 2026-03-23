Chuyển mục đích một phần đất không phải tách thửa

Thửa đất ở nông thôn nằm trong thửa đất vườn theo bản đồ địa chính, nhưng được cấp 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giờ ông Phan muốn chuyển mục đích sử dụng thêm 50 m 2 đất vườn sang đất ở nông thôn vào sát thửa đất ở nông thôn đã được cấp, vậy ông có phải thực hiện thủ tục tách thửa đất không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai quy định: Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì không bắt buộc thực hiện tách thửa.

Đề nghị ông nghiên cứu quy định và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.