Công an có cảnh báo quan trọng liên quan đến đất đai, người dân đặc biệt lưu ý

Thời gian qua, Công an một số tỉnh/thành phố như Hà Nội, Lai Châu, Tây Ninh... đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạn tài sản.

Theo đó, vào những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, các đối tượng giả mạo cán bộ địa chính phường (xã), cán bộ UBND gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân thông báo về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới, phục vụ công tác cập nhật dữ liệu.

Các đối tượng thông báo bắt buộc phải nộp bản photo trong thời hạn ngắn nếu không sẽ bị xử phạt hành chính, không cập nhật sẽ không thực hiện được các giao dịch về đất đai sau này.

Sau khi chiếm được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân gửi bản photo qua ứng dụng mạng xã hội, email hoặc truy cập các đường link giả mạo cổng dịch vụ công. Thậm chí, một số trường hợp còn yêu cầu người dân cung cấp thêm giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc nộp các khoản "phí hồ sơ", "phí cập nhật dữ liệu".

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân. Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến đất đai cần liên hệ trực tiếp Uỷ ban nhân dân xã, phường để kiểm tra, xác minh. Chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở UBND phường (xã), Văn phòng đăng ký đất đai hoặc thông qua cổng dịch vụ công chính thức. Tuyệt đối không gửi hình ảnh, bản photo sổ đỏ và giấy tờ cá nhân cho người lạ. Không cài đặt ứng dụng thông qua các đường link lạ. Không chuyển tiền cho người lạ dưới bất kỳ lý do "xử lý hồ sơ", "xác minh dữ liệu" nào. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo cần thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Công an tỉnh Lai Châu cũng đưa ra cách xử lý khi nghi ngờ bị lừa đảo như sau: Ngắt kết nối mạng Internet (Wifi/4G) hoặc tắt nguồn điện thoại nếu nghi ngờ đã cài phải mã độc.

Khóa tài khoản: Liên hệ ngay với đường dây nóng cơ quan ngân hàng để tạm khóa thẻ và các dịch vụ ngân hàng điện tử.