Việt Nam sắp có siêu tháp tài chính 108 tầng, vượt Landmark 81 gần 200 m, trên đỉnh có quả cầu mô phỏng chu kỳ mặt trăng thay đổi theo từng giờ

18-03-2026 - 06:09 AM | Bất động sản

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ có tòa tháp tài chính lên đến 108 tầng, vượt Landmark 81 gần 200 m.

Lễ khởi công dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội (ảnh: UBND TP Hà Nội).

Cách đây gần nửa năm, vào ngày 19/8/2025 tại xã Vĩnh Thanh, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thành phố thông minh Bắc Hà Nội – liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đã khởi công dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.

Dự án có quy mô gần 272 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 4,2 tỷ USD, được phát triển theo 6 giải pháp thông minh gồm: năng lượng; quản trị; đời sống; sức khỏe – học tập; di chuyển và kinh tế.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG cho biết đây là khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên tại Việt Nam, hướng tới hình thành một đô thị xanh, hiện đại, thông minh và đẳng cấp khu vực, góp phần nâng tầm vị thế Hà Nội.

Ông Hirokazu Higashino, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Sumitomo Corporation khu vực châu Á – châu Đại Dương, nhấn mạnh dự án là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác khăng khít giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thành phố sẽ phát triển theo hướng trung hòa carbon, ứng dụng năng lượng tái tạo, công nghệ tiết kiệm năng lượng và các giải pháp chống chịu thiên tai từ Nhật Bản.

Phối cảnh tổng thể dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.

Đáng chú ý, điểm nhấn của dự án là tháp tài chính 108 tầng, cùng hệ thống hàng chục tòa văn phòng, chung cư hỗn hợp và hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề.

Tòa tháp có chiều cao dự kiến 639 m, vượt Landmark 81 (461 m) gần 200 m. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những công trình cao nhất Việt Nam và nằm trong nhóm cao nhất Đông Nam Á. Công trình được xây dựng trên khu đất khoảng 133.000 m², mật độ xây dựng gần 23%, với quy mô dân số dự kiến hơn 25.700 người.

Điểm nhấn của dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội là tháp tài chính 108 tầng.

Trước đó, vào tháng 5/2024, Ban tổ chức Cuộc thi Phương án kiến trúc tháp tài chính 108 tầng thuộc dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đã lựa chọn phương án kiến trúc của Công ty Skidmore, Owings & Merrill (Mỹ) là phương án giành Giải Nhất của cuộc thi.

TS.KTS Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cho biết, thiết kế của đơn vị tư vấn Skidmore, Owings & Merrill có ý tưởng sáng tạo, độc đáo, đáp ứng tầm nhìn phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ, thông minh, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất.

Thiết kế tòa tháp là sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và truyền thống, nổi bật là tầm nhìn 360 độ không giới hạn, đồng thời tối ưu hóa năng lượng mặt trời. Các không gian mang chủ đề Thủy (nước), Viên (vườn), Phong (gió) và Nguyệt (trăng) được đan cài cùng hệ thống vườn trên cao, tạo nên môi trường sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Quả cầu mô phỏng chu kỳ Mặt Trăng, thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

Đặc biệt, trên đỉnh tòa tháp sẽ có “Phòng Mặt Trăng” (Lunarium) – không gian nghệ thuật với một quả cầu mô phỏng chu kỳ Mặt Trăng, thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Sự kết hợp giữa những bức tường nước xung quanh và hình ảnh phản chiếu từ các hồ nước cùng với ánh sáng của quả cầu Mặt Trăng dự kiến mang lại những trải nghiệm thị giác đầy tính nghệ thuật.

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được chia thành 5 giai đoạn thi công, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032. Khi hoàn thành, tháp tài chính 108 tầng không chỉ là điểm nhấn của Thành phố thông minh Bắc Hà Nội mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới, góp phần định hình diện mạo đô thị của Thủ đô.


Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu biển nhân tạo rộng hơn 21ha, lớn bậc nhất Việt Nam, có sức chứa lên đến 30.000 du khách

Sau đề xuất tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ, Sun Group tiếp tục rót gần 7.000 tỷ làm KĐT tại nơi từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên

NÓNG: Toà nhà trung tâm New York bốc cháy ngùn ngụt

01:12 , 18/03/2026
Người xưa dặn: 'Mở cửa vào nhà không thấy 4 thứ này, cuộc sống như ý': Đọc xong mới giật mình vì quá đúng

01:08 , 18/03/2026
UBND TPHCM ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

21:17 , 17/03/2026
Metro TPHCM vướng vốn, giải ngân chậm

20:48 , 17/03/2026

