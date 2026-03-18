Chủ đầu tư dự án Sapphire Coast thanh toán lãi trái phiếu

18-03-2026 - 10:17 AM | Bất động sản

Sapphire Coast đã thanh toán hơn 22,6 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu SPCCH2124001 có giá trị phát hành hơn 700 tỷ đồng.

Công ty CP Sapphire Coast vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu kỳ báo cáo năm 2025.

Cụ thể, theo kế hoạch, ngày 27/12/2025, Sapphire Coast phải thanh toán hơn 22,6 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu SPCCH2124001. Tuy nhiên, đến ngày 5/1/2026, doanh nghiệp mới thanh toán gần 13,9 tỷ đồng do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chưa mang lại dòng tiền theo tiến độ dự kiến, nên Tổ chức phát hành chưa thu xếp được đầy đủ nguồn thanh toán theo kế hoạch. Công ty đã thương lượng với nhà đầu tư về việc chậm thanh toán lãi; đồng thời thanh toán lãi và phạt theo đúng quy chế phát hành.

Đến ngày 9/3/2026, Sapphire Coast đã thanh toán hơn 8,7 tỷ đồng tiền lãi còn lại cho nhà đầu tư.

Nguồn: HNX

Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chưa mang lại dòng tiền theo tiến độ dự kiến, nên Tổ chức phát hành chưa thu xếp được đầy đủ nguồn thanh toán theo kế hoạch, Công ty đã thanh toán lãi và phạt theo đúng quy chế phát hành.

Được biết, lô trái phiếu SPCCH2124001 do Sapphire Coast phát hành ngày 27/12/2021, kỳ hạn ban đầu là 3 năm, giá trị phát hành 706,6 tỷ đồng.

Hiện, giá trị còn lưu hành của lô này là 423,5 tỷ đồng, đã được người sở hữu trái phiếu chấp thuận gia hạn đến ngày 27/12/2026.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 28/12/2021 (chỉ thời điểm Sapphire Coast phát hành lô trái phiếu SPCCH2124001 chỉ 1 ngày), doanh nghiệp này đã phát sinh giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) CN Đà Nẵng với tài sản bảo đảm là dự án Sapphire Coast (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu cũ, TP.Đà Nẵng) thuộc sở hữu của Sapphire Coast, bao gồm quyền khai thác, quản lý dự án; toàn bộ nguồn thu cùng tất cả quyền lợi và lợi ích phát sinh từ dự án và/hoặc có liên quan đến dự án; các tài sản là động sản khác thuộc dự án và tất cả quyền, lợi ích, khoản thanh toán khác của Công ty phát sinh từ các hợp đồng liên quan đến dự án.

Về Sapphire Coast, doanh nghiệp này thành lập ngày 22/6/2020, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Vốn điều lệ ban đầu 250 tỷ đồng với các cổ đông sáng lập gồm: Trương Thiện Long (35%), Phạm Duy Đông (30%) và Phạm Thị Phương Thúy (35%).

Sau nhiều lần điều chỉnh, tính đến tháng 8/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 480 tỷ đồng lên 580 tỷ đồng.

Hiện, ông Hoàng Văn Long (SN 1980) đang giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Sapphire Coast. Vị trí này trước đó do ông Trần Vũ Hoàng (SN 1993) đảm nhiệm.

Ông Trần Vũ Hoàng còn từng đứng tên tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ruby Land.

Ruby Land được thành lập từ tháng 4/2017, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tại thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông gồm: ông Trần Hoàng Ninh (40%), ông Nguyễn Duy Hùng (25%), bà Nguyễn Thị Thùy Linh (25%) và ông Trần Vũ Hoàng (10%). Hai cổ đông Trần Hoàng Ninh và Trần Vũ Hoàng có cùng địa chỉ đăng ký thường trú.

Đến tháng 5/2017, ông Trần Hoàng Ninh thoái vốn tại doanh nghiệp này, ông Trần Vũ Hoàng nâng sở hữu lên 50%, tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông sáng lập còn lại không thay đổi. Đồng thời, ông Hoàng cũng thay ông Ninh đảm nhiệm chức vụ Người đại diện theo pháp luật của Ruby Land.

Tuy nhiên, theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gần đây nhất (tháng 4/2025), ông Trần Vũ Hoàng quay trở lại vị trí Người đại diện pháp luật Ruby Land.

Giống Sapphire Coast, Ruby Land cũng phát sinh nhiều giao dịch đảm bảo tại Nam A Bank với tài sản bảo đảm là các khoản lợi thu được từ Khu đất CT-01, thuộc dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập (phường Xương Huân, TP.Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa), hợp đồng được ký kết giữa Công ty CP Sông Đà Nha Trang và Ruby Land,....

Theo PV

An ninh tiền tệ

