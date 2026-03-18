Gia Lai tìm chủ đầu tư khu đô thị hơn 9.200 tỷ đồng

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 860/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Tường Vân 2 (phường Quy Nhơn Bắc).

Dự án sẽ được đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư. Mục tiêu là hình thành một khu đô thị đồng bộ, hiện đại với đầy đủ các loại hình nhà ở đa dạng kết hợp thương mại dịch vụ, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ và hiện đại.

Tăng giá trị sử dụng quỹ đất, đáp ứng nhu cầu về định cư, tạo điều kiện cho người dân mua, thuê, thuê mua bất động sản để ở, trong khu vực văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, cảnh quanh, xanh sạch đẹp và tiện ích, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân khu vực thực hiện dự án.

Góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển nhà ở, cụ thể hóa đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Một góc Quy Nhơn, Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai).

Dự án Khu đô thị Tường Vân 2 có quy mô khoảng 42,49ha, quy mô dân cư dự kiến 14.000 người, có nhà ở đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bao gồm đất nhóm nhà ở (Đất nhà ở chia lô liên kế, nhà ở chia lô thương mại, đất ở biệt thự, đất nhà ở xã hội, đất ở hỗn hợp); đất công trình hạ tầng xã hội (1 trường THCS, 1 trường mầm non, đất công cộng đơn vị ở); đất tôn giao (Miếu xóm Đông); đất công viên cây xanh sử dụng công cộng; đất giao thông, đất bãi đỗ xe, đất hạ tầng kỹ thuật;...

Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến gần 9.219 tỷ đồng; trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án gần 8.535 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 684 tỷ đồng.

Tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án không quá 60 tháng (5 năm) kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc được công nhận làm Chủ đầu tư dự án.

Phương án phân kỳ đầu tư cụ thể do Nhà đầu tư lập và đề xuất trong hồ sơ đăng ký thực hiện dự án hoặc hồ sơ chấp thuận nhà đầu tư hoặc hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/khả thi đầu tư xây dựng dự án.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Theo Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Tường Vân 2, khu đất thuộc dự án đã bố trí thành 2 cụm nhà ở xã hội được ký hiệu NOXH 01, NOXH 02 với tổng diện tích khoảng 35.381 m² để phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu đất xây dựng nhà ở xã hội theo tiến độ đã phê duyệt (phải ưu tiên hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu đất nhà ở xã hội); bàn giao khu đất xây dựng nhà ở xã hội cho Nhà nước để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện khu nhà ở xã hội theo quy định.

Đáng chú ý, Dự án Khu đô thị Tường Vân 2 thuộc trường hợp phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Luật Nhà ở 2023, không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất để cá nhân tự xây dựng nhà ở.



