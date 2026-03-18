Lãnh đạo Ban QLDA Mỹ Thuận nói gì về việc tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau bị lún?

Ngày 17-3, ông Lê Đức Tuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, cho biết đơn vị đã chính thức triển khai việc tạm dừng phương tiện lưu thông trên đoạn cao tốc Hậu Giang – Cà Mau từ chiều 16-3 sau gần 2 tháng vận hành nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Lý giải về nguyên nhân tạm dừng lưu thông, ông Tuân cho hay là để hoàn thiện các hạng mục phụ trợ còn dở dang như: hệ thống rãnh thoát nước, gia cố mái taluy và các công trình an toàn giao thông khác.

Nhiều vị trí trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau bị lún đã được xử lý

Theo ông Tuân, vừa qua, do công trình chưa hoàn thiện, các nhà thầu buộc phải thi công ngay trên phần đường đang khai thác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hiện nay, tuyến cao tốc được tạm thời đóng lại để hoàn thiện các hạng mục còn lại, sau đó sẽ bàn giao cho đơn vị quản lý nhà nước đưa vào khai thác chính thức.

Riêng về phản ánh của các tài xế là thời gian qua, chạy trên tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau thì một số đoạn tiếp giáp mố cầu bị lún sâu, xe chạy qua dễ va gầm, nảy mạnh.

Ông Tuân giải thích đây là hiện tượng lún cục bộ tại các điểm tiếp giáp giữa các vùng xử lý nền đất yếu bằng các phương pháp khác nhau. Ông Tuân nói: "Vấn đề này đã được chúng tôi lường trước trong phương án tính toán kỹ thuật. Ngay trong quá trình khai thác tạm, đơn vị đã cho bù phụ mặt đường thường xuyên. Tuy nhiên, có những thời điểm việc bù phụ chưa diễn ra kịp thời khiến việc lưu thông bị ảnh hưởng".

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận khẳng định, đến thời điểm hiện tại, các vị trí lún cục bộ nêu trên đã được xử lý và khắc phục xong trong tuần qua, đảm bảo mặt đường bằng phẳng và êm thuận.