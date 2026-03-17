Sau đề xuất tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ, Sun Group tiếp tục rót gần 7.000 tỷ làm KĐT tại nơi từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên

UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị số 1.

Theo quyết định, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 247 ha. Phạm vi ranh giới được xác định: phía Đông giáp đường Lý Thái Tổ, phía Tây giáp Quốc lộ 24, phía Nam giáp Nhà máy Thủy điện Đăk Pô Ne và khu rừng sản xuất, trong khi phía Bắc tiếp giáp khu trung tâm xã Măng Đen.

Theo định hướng phát triển, khu vực này sẽ hình thành khu đô thị đa chức năng, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ. Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị thể thao và chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp phát triển thung lũng văn hóa, khu chăm sóc sức khỏe, cùng nhiều loại hình nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và cơ sở lưu trú.

Trước đó vào đầu tháng 2, tỉnh Quảng Ngãi đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Tập đoàn Sun World để triển khai dự án Khu đô thị số 1. Được biết, Sun World có trụ sở tại TP.Đà Nẵng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn, quản lý, thuộc hệ sinh thái Sun Group, do bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Tổng Giám đốc Sun Hospitality Group làm đại diện.

Dự án Khu đô thị số 1 có tổng vốn đầu tư khoảng 6.700 tỷ đồng, thời gian triển khai dự kiến 105 tháng. Nhà đầu tư được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu, với quy mô dân số dự kiến khoảng hơn 7.700 người.

Bên cạnh Khu đô thị số 1, vào đầu tháng 2 vừa qua, Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết địa phương đã ký kết với các nhà đầu tư để triển khai thêm 2 dự án gồm Khu đô thị số 4 và số 5 tại xã Măng Đen.

Hai dự án này do Công ty TNHH Quản lý hạ tầng Nam Việt và liên danh thực hiện. Trong đó, Khu đô thị số 4 có diện tích hơn 247 ha, là dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất trong 3 dự án, đóng vai trò nòng cốt trong việc hình thành các khu chức năng đô thị hiện đại, với quy mô dân số dự kiến hơn 11.400 người và thời gian triển khai 117 tháng.

Trong khi đó, Khu đô thị số 5 có diện tích hơn 276 ha, quy mô dân số trên 30.000 người, với tổng mức đầu tư khoảng 9.777 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện không gian đô thị và tăng cường liên kết giữa các khu chức năng tại Măng Đen.

Đáng chú ý, song song với các dự án đô thị, hạ tầng giao thông kết nối khu vực cũng đang được đề xuất đầu tư mạnh mẽ. Mới đây, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group đã ký văn bản báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum, trong đó có đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 82 km, đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Điểm đầu tại Km0+000, kết nối với cao tốc Bắc – Nam phía Đông (thuộc xã Nguyễn Nghiêm), và điểm cuối tại Km82+000, thuộc địa phận xã Măng Đen.

Dự án được đề xuất đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường từ 22 – 24,75 m, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 25.100 tỷ đồng, triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng BT.

Trong văn bản gửi Thủ tướng, doanh nghiệp cho biết nếu được chấp thuận, Sun Group sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương để triển khai dự án, đảm bảo đúng quy định pháp luật, tiến độ và chất lượng.

Liên quan đến đề xuất này, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất của Sun Group về phương án đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2025.



