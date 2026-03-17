Hà Nội tính di dời các trường đại học khỏi nội đô, chuyển đất thành nhà ở xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành kế hoạch nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố.

Thành phố đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể đối với từng nhóm tài sản công như tập trung đẩy mạnh triển khai đề án cải tạo chung cư cũ để chỉnh trang đô thị, trong đó có thể lấy quỹ nhà này để tổ chức thực hiện trước nhằm giải quyết tổng thể các vấn đề.

Thành phố đồng thời nghiên cứu chuyển đổi công năng thành quỹ nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư nếu đủ tiêu chuẩn. Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng và không đủ điều kiện chuyển đổi thì thực hiện bán đấu giá để thu hồi tiền cho ngân sách.

Hà Nội nghiên cứu đánh giá tình trạng công trình, lập hồ sơ đề xuất dự án cải tạo, sửa chữa nhà sinh viên A1 khu Pháp Vân - Tứ Hiệp. Song song với quá trình di dời các trường đại học ra khỏi thành phố , Hà Nội nghiên cứu, tham mưu chuyển đổi quỹ nhà này sang nhà ở tái định cư hoặc nhà ở xã hội.

Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. (Ảnh: VNU)

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là thực hiện quản lý, sắp xếp, khai thác quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định pháp luật về tài sản công, bảo đảm tập trung, thống nhất đầu mối quản lý.

Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố. Thành phố phân định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, tổ chức, đơn vị quản lý, kinh doanh nhà (Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Trung tâm Quản lý nhà thành phố) trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà.

Bên cạnh đó, thành phố đưa vào khai thác, cho thuê hoặc sử dụng vào các mục đích khác đối với 100% quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố còn trống, chưa khai thác, đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, tránh lãng phí.

Theo kế hoạch, các đơn vị được giao quản lý quỹ nhà chủ động, kịp thời lập dự toán thu, chi hoạt động cho thuê, cho thuê mua và bán quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của thành phố.

Các đơn vị được giao tăng cường quảng bá, tuyên truyền, cung cấp thông tin, công khai danh mục quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của thành phố còn trống, thủ tục đăng ký thuê, mua nhà trên website của đơn vị và các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu.

Rà soát tổng thể các cơ chế chính sách liên quan quỹ chung cư tái định cư (tiêu chí, tiêu chuẩn đầu tư xây dựng; quy trình phê duyệt bố trí nhà tái định cư; trình tự, thủ tục mua bán, bàn giao, thanh toán; cơ chế linh hoạt trong thu hồi, điều chuyển, bố trí quỹ nhà tái định cư giữa các dự án, đặc biệt là các căn hộ người dân không nhận nhà; khu tái định cư đa mục tiêu…).

Căn cứ quy định hiện hành, các đơn vị được giao chủ động triển khai hoặc đề xuất tham mưu các cơ chế, biện pháp để tăng tỷ lệ lấp đầy của quỹ nhà (cho phép công nhân của các doanh nghiệp đang làm việc trong khu công nghiệp thuê lưu trú; bố trí tạm cư phục vụ các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố, trong trường hợp có nhu cầu...

Trên cơ sở tổng rà soát danh mục, tình hình quản lý, sử dụng quỹ nhà, cơ chế chính sách liên quan để xác định tiêu chí đối tượng được phép thuê, mua, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về nhà ở làm cơ sở thực hiện đôn đốc đẩy nhanh tiến độ ký hợp đồng thuê, phân loại các trường hợp vướng mắc để xử lý theo nhóm vấn đề, tham mưu xây dựng chế tài xử lý các trường hợp chây ỳ, cố tình không ký hợp đồng, không nộp tiền thuê nhà.