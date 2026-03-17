Lộ diện liên danh trúng thầu đầu tư bến cảng container Liên Chiểu hơn 1,7 tỉ USD

17-03-2026 - 07:07 AM | Bất động sản

Liên danh Tập đoàn Hateco - Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan) vừa trúng thầu đầu tư dự án bến cảng container Liên Chiểu

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu. Liên danh Công ty CP Tập đoàn Hateco – Công ty TNHH Cảng biển Hateco – APM Terminals B.V. (Hà Lan) là đơn vị trúng thầu, với tổng vốn đầu tư hơn 45.268 tỉ đồng (khoảng 1,76 tỉ USD).

Dự án được triển khai tại phường Hải Vân, quy mô khoảng 172 ha, gồm 146 ha đất và gần 26 ha vùng nước trước bến.

Dự án cảng Liên Chiểu, phần hạ tầng dùng chung hiện đã hoàn thiện

Khi hoàn thành, cảng có công suất thiết kế khoảng 5,7 triệu TEU mỗi năm, tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa.

Theo quy hoạch, dự án xây dựng 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000 TEU. Ngoài ra, cảng còn bố trí bến sà lan tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn nhằm phục vụ gom, chia hàng, góp phần giảm tải giao thông đường bộ và giảm chi phí logistics.

Tiến độ thực hiện toàn bộ dự án là 3.639 ngày (tương đương 9 năm, 11 tháng, 18 ngày). Trong đó, giai đoạn 1 (2025–2028), nhà đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác ít nhất 2 bến cảng, cùng hệ thống hậu phương cảng và các công trình phụ trợ đồng bộ, tạo nền tảng mở rộng các giai đoạn tiếp theo.

Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu nằm ở chân đèo Hải Vân, phường Hải Vân

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống bến container đồng bộ, đạt tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế, phù hợp với quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu gồm hai hợp phần. Trong đó, Hợp phần A – hạ tầng dùng chung, có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng từ ngân sách trung ương và ngân sách thành phố, khởi công cuối năm 2022 và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Hợp phần B được kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân để xây dựng các bến cảng container.

Tập đoàn Hateco là doanh nghiệp đa ngành của Việt Nam, thành lập năm 2004, từng tham gia nhiều dự án hạ tầng lớn như bến số 5, 6 cảng Lạch Huyện (Hải Phòng), Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (Quảng Ninh) hay ICD Long Biên (Hà Nội).

Trong khi đó, APM Terminals B.V. là một trong những nhà khai thác cảng container lớn trên thế giới, thuộc Tập đoàn AP Moller–Maersk, hiện vận hành hơn 70 cơ sở cảng và nhà ga tại 38 quốc gia.

Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu được kỳ vọng sau khi hoàn thành giúp cảng Liên Chiểu trở thành cảng cửa ngõ quốc tế của khu vực miền Trung, góp phần giảm tải cho cảng Tiên Sa và tạo động lực phát triển logistics, thương mại và chuỗi cung ứng tại Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung – Tây Nguyên.


Theo Bích Vân - Quang Luật

Người lao động

