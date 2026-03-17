“Thiên đường” du lịch Quất Lâm chuẩn bị được làm mới thương hiệu để trở lại đường đua du lịch biển

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch phát triển du lịch biển giai đoạn 2026 - 2030, trong đó lộ trình triển khai được chia thành hai giai đoạn cụ thể nhằm từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch biển.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh sẽ lựa chọn một số địa phương sở hữu bãi biển đẹp, môi trường nước có chất lượng tốt để phát triển thành các sản phẩm du lịch biển chủ đạo. Song song với đó, Ninh Bình cũng nghiên cứu định vị lại và làm mới thương hiệu du lịch biển Quất Lâm và Thịnh Long.

Ở giai đoạn này, tỉnh dự kiến hình thành hai mô hình du lịch nghỉ dưỡng biển gắn với du lịch cộng đồng và làng nghề tại khu vực các xã Hải Thịnh, Giao Ninh và Giao Minh.

Bước sang giai đoạn 2028 - 2030, Ninh Bình đặt mục tiêu phát triển các sản phẩm đặc trưng của du lịch biển địa phương. Theo đó, tỉnh sẽ hình thành thêm hai mô hình du lịch trải nghiệm làng nghề gắn với nghỉ dưỡng biển tại các xã Giao Hưng và Giao Bình, đồng thời phấn đấu xây dựng từ 2 - 3 khu du lịch biển có thương hiệu mạnh trong nước.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, tỉnh sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy hoạch liên quan nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch du lịch với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch không gian biển cũng như quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

Bên cạnh đó, Ninh Bình cũng đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu du lịch ven biển và quy hoạch không gian sinh thái biển triều ngập mặn, tạo nền tảng cho phát triển du lịch gắn với bảo tồn hệ sinh thái đặc thù của khu vực ven biển.

Song song với công tác quy hoạch, tỉnh chủ trương khuyến khích và thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển các khu du lịch biển tổng hợp, khu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí biển có quy mô lớn, chất lượng cao; đồng thời đầu tư xây dựng các cơ sở lưu trú du lịch cao cấp tại khu vực ven biển.

Về hạ tầng, Ninh Bình ưu tiên phát triển hệ thống giao thông kết nối các khu, điểm du lịch biển với trung tâm tỉnh và các vùng du lịch trọng điểm. Trong đó bao gồm đầu tư tuyến đường ven biển, bến tàu khách du lịch, các trạm dừng chân, hạ tầng lưu trú xanh và hệ thống vệ sinh môi trường tại các xã ven biển.

Cùng với đó, tỉnh sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, bãi đỗ xe và các công trình công cộng phục vụ khách du lịch, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng đón khách trong tương lai.

Theo kế hoạch, một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai trong thời gian tới như rà soát, đề xuất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch biển Quất Lâm và Khu du lịch biển Thịnh Long; xây dựng thương hiệu Khu du lịch biển Hải Ninh; đồng thời hình thành điểm du lịch Nhà thờ biển Hải Lý, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch ven biển của tỉnh.



