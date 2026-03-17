Tập đoàn Vingroup bắt tay doanh nghiệp cung cấp máy móc tại siêu dự án 18 tỷ USD chưa từng có tại Việt Nam

60 máy đào xúc XCMG (ảnh: Báo Quảng Ninh).

Theo Báo Quảng Ninh, mới đây Tập đoàn 911 (911 Group) đã tham gia dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh khi cung cấp hơn 60 máy xúc đào XCMG phục vụ thi công.

Doanh nghiệp này tham gia với vai trò cung cấp thiết bị thi công, phục vụ các hạng mục kỹ thuật trong giai đoạn đầu của dự án. Lô máy móc đã được bàn giao theo tiến độ nhằm đáp ứng yêu cầu thi công liên tục trên công trường.

Tập đoàn 911 được thành lập năm 2011, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy. Trước đó, Tập đoàn 911 từng cung cấp thiết bị cho nhiều dự án trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và đô thị.

Phối cảnh quy hoạch một phần dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (ảnh: Vinhomes).

Được biết, sáng 19/12/2025, tại tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh với tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD.

Dự án có quy mô lên tới 4.100 ha, trải dài qua phường Tuần Châu (gần 1.000 ha) và phường Hà An (hơn 3.100 ha) thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Khi hoàn thành, khu đô thị Hạ Long Xanh dự kiến cung cấp cho thị trường hơn 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, với quy mô dân số khoảng 244.000 người.

Với tổng diện tích hơn 4.100 ha, dự án được định vị là “Thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản”, hướng tới hình thành một siêu đô thị nghỉ dưỡng – dịch vụ hiện đại, hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Các hạng mục đầu tiên của khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028.



