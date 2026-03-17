Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo muốn làm 5 dự án hạ tầng lớn, tổng vốn đầu tư 94.000 tỷ đồng tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Tập đoàn Sovico vừa có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất được nghiên cứu và đầu tư một loạt dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn tại thành phố theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo đề xuất, doanh nghiệp mong muốn tham gia đầu tư 5 dự án giao thông với tổng mức đầu tư ước tính gần 100.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào những trục kết nối quan trọng giữa TPHCM với khu vực lân cận, bao gồm hệ thống vành đai, tuyến đường ven sông và các trục kết nối cảng.

Doanh nghiệp cho biết thành phố đã ban hành Chương trình hành động số 03 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó chương trình nêu rõ quyết tâm huy động và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực kinh tế, đặc biệt là nguồn lực từ khu vực tư nhân để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông huyết mạch.

Theo doanh nghiệp, việc phát triển các tuyến kết nối vành đai, cao tốc, đường ven biển, ven sông… sẽ góp phần tăng cường kết nối vùng, thúc đẩy liên kết giữa TPHCM với các địa phương lân cận.

Với kinh nghiệm đầu tư nhiều dự án lớn trong nước và quốc tế, cùng với tiềm lực tài chính vững mạnh, Tập đoàn Sovico bày tỏ mong muốn tham gia phát triển hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Trên cơ sở khảo sát tổng thể mạng lưới giao thông hiện nay, doanh nghiệp kiến nghị thành phố xem xét, cho phép nghiên cứu, lập đề xuất chủ trương đầu tư 5 dự án hạ tầng giao thông theo phương thức PPP - hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất.

Cụ thể, đầu tiên là dự án đầu tư hoàn chỉnh đoạn vành đai 3 TP.HCM từ Tân Vạn - Bình Chuẩn (đi trùng tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu), dài khoảng 15,3km. Tổng mức đầu tư dự kiến 26.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Dự án thứ hai là xây dựng đoạn vành đai 2 từ quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh. Đây là đoạn tuyến cuối cùng của đường vành đai 2 chưa được đầu tư, với chiều dài khoảng 5,3km. Tổng mức đầu tư dự kiến 13.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Dự án thứ ba là tuyến đường ven sông Sài Gòn từ mũi đèn đỏ thuộc xã Nhà Bè đến cầu Bến Súc (xã Thái Mỹ). Tuyến có chiều dài khoảng 78,2km, tổng mức đầu tư dự kiến 21.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Dự án thứ tư là tuyến đường kết nối từ nút giao Gò Dưa đến cao tốc TP.HCM - Chơn Thành với tổng mức đầu tư dự kiến 23.935 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành năm 2030.

Doanh nghiệp cũng đề xuất dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến đường vành đai 3 TPHCM. Tổng mức đầu tư khoảng 8.719,5 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.



