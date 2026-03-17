Cận cảnh tổ hợp sân bóng, Pickleball, bãi xe trái phép 'khủng' trên đất dự án ở Hà Nội
Trên khu đất rộng hàng nghìn m2 tại số 63 Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) hiện là hệ thống sân thể thao và bãi trông giữ ô tô trái phép. Dù các công trình này đã có từ lâu, nhưng chính quyền địa phương chỉ nhắc nhở mà không xử lý dứt điểm.
Theo phản ánh của người dân, khu đất số 63 đường Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân, Hà Nội) rộng hàng nghìn m2 hiện là tổ hợp thể thao và bãi trông giữ ô tô trái phép.
Theo đó, tại khu đất mọc lên hệ thống gồm 8 sân pickleball có mái che, cột kèo chắc chắn. Nhân viên quản lý sân pickleball cho biết, sân mới hoàn thiện và đi vào hoạt động từ đầu năm 2026. Do ở đây là khu trung tâm nên giá thuê sân khá cao, trung bình 190.000 đồng/tiếng đến hơn 300.000 đồng/tiếng tuỳ khung giờ.
Bên cạnh sân pickleball là sân bóng đá, được xây dựng đã lâu.
Đặc biệt, trong khu đất là bãi xe trái phép nhận trông giữ ô tô cho người dân xung quanh. Trao đổi với chúng tôi, một nhân viên bảo vệ cho biết, hiện bãi xe có hơn 200 ô tô gửi theo tháng với giá 1,7 triệu đồng/tháng/xe. Tuy nhiên, bãi xe đã kín chỗ, khách hàng muốn gửi phải đăng ký trước.
Dịch vụ rửa xe ô tô trong khu vực đất dự án
Như vậy, mỗi tháng chủ đầu tư khu đất 63 Nguyễn Huy Tưởng thu lợi hàng trăm triệu đồng từ các hoạt động cho thuê đất kinh doanh.
UBND phường Thanh Xuân cho biết, khu đất số 63 Nguyễn Huy Tưởng là đất dự án về bất động sản. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, dự án đã chậm triển khai trong nhiều năm qua Trước đây, phường cũng đã nắm được tại khu đất này có bãi xe và sân thể thao trái phép nhưng chỉ nhắc nhở mà chưa xử lý.
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/can-canh-to-hop-san-bong-pickleball-bai-xe-trai-phep-khung-tren-dat-du-an-o-ha-noi-post1827873.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM