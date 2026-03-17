Cận cảnh tổ hợp sân bóng, Pickleball, bãi xe trái phép 'khủng' trên đất dự án ở Hà Nội

17-03-2026 - 07:08 AM | Bất động sản

Trên khu đất rộng hàng nghìn m2 tại số 63 Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) hiện là hệ thống sân thể thao và bãi trông giữ ô tô trái phép. Dù các công trình này đã có từ lâu, nhưng chính quyền địa phương chỉ nhắc nhở mà không xử lý dứt điểm.

Theo phản ánh của người dân, khu đất số 63 đường Nguyễn Huy Tưởng﻿ (phường Thanh Xuân, Hà Nội) rộng hàng nghìn m2 hiện là tổ hợp thể thao và bãi trông giữ ô tô﻿ trái phép.

Theo đó, tại khu đất mọc lên hệ thống gồm 8 sân pickleball có mái che, cột kèo chắc chắn. Nhân viên quản lý sân pickleball cho biết, sân mới hoàn thiện và đi vào hoạt động từ đầu năm 2026. Do ở đây là khu trung tâm nên giá thuê sân khá cao, trung bình 190.000 đồng/tiếng đến hơn 300.000 đồng/tiếng tuỳ khung giờ.

Bên cạnh sân pickleball là sân bóng đá, được xây dựng đã lâu.

Đặc biệt, trong khu đất là bãi xe trái phép nhận trông giữ ô tô cho người dân xung quanh. Trao đổi với chúng tôi, một nhân viên bảo vệ cho biết, hiện bãi xe có hơn 200 ô tô gửi theo tháng với giá 1,7 triệu đồng/tháng/xe. Tuy nhiên, bãi xe đã kín chỗ, khách hàng muốn gửi phải đăng ký trước.

Dịch vụ rửa xe ô tô trong khu vực đất dự án

Như vậy, mỗi tháng chủ đầu tư khu đất 63 Nguyễn Huy Tưởng thu lợi hàng trăm triệu đồng từ các hoạt động cho thuê đất kinh doanh.

UBND phường Thanh Xuân cho biết, khu đất số 63 Nguyễn Huy Tưởng là đất dự án về bất động sản. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, dự án đã chậm triển khai trong nhiều năm qua Trước đây, phường cũng đã nắm được tại khu đất này có bãi xe và sân thể thao trái phép nhưng chỉ nhắc nhở mà chưa xử lý.

PV

Tiền Phong

Hơn 19.000 căn chung cư sắp đổ bộ thị trường Hà Nội: Sunshine Group, Masterise Homes "so găng" nguồn cung căn hộ hàng hiệu

Giá nhà vượt xa thu nhập: Người dân có thể mất 30 năm để mua một căn hộ

Lộ diện liên danh trúng thầu đầu tư bến cảng container Liên Chiểu hơn 1,7 tỉ USD

07:07 , 17/03/2026

07:07 , 17/03/2026
Đại học - bệnh viện giữa nội đô: Áp lực ngày càng lớn

07:05 , 17/03/2026

07:05 , 17/03/2026
TPHCM ban hành quy trình 132 ngày làm thủ tục xây nhà ở xã hội

06:13 , 17/03/2026

06:13 , 17/03/2026
"Thiên đường" du lịch Quất Lâm chuẩn bị được làm mới thương hiệu để trở lại đường đua du lịch biển

06:10 , 17/03/2026

06:10 , 17/03/2026

